Celebraciones
El Acuartelamiento San Fernando de El Higuerón celebra el Día de la Unidad con motivo de San Cristóbal
La ceremonia incluyó la imposición de condecoraciones y la entrega del Premio San Cristóbal en su 24ª edición
El Acuartelamiento San Fernando, en la barriada cordobesa de El Higuerón, ha acogido este viernes los actos conmemorativos de San Cristóbal, patrón vinculado tradicionalmente a las unidades logísticas del Ejército de Tierra, una jornada que el Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra (CTLET) celebra como el Día de la Unidad.
La ceremonia ha estado presidida por el general de brigada Pedro de la Pisa Pérez de los Cobos, jefe de Centros Logísticos, y ha contado con la presencia de autoridades militares, personal civil e invitados.
La programación comenzó a las 20.30 horas con una misa en la capilla del Núcleo de Constitución del CTLET. Posteriormente, a las 21.15 horas, ha tenido lugar una parada militar en la que se han rendido honores a la autoridad y se ha pasado revista a la fuerza.
Durante la ceremonia se ha procedido a la lectura de las efemérides y de la orden extraordinaria, la imposición de condecoraciones y la entrega del Premio San Cristóbal en su 24ª edición, un reconocimiento que distingue méritos relacionados con la unidad. El acto ha incluido además la alocución del coronel jefe, el arriado de la bandera, un homenaje a los militares que dieron su vida por España y el tradicional desfile de la fuerza. Los actos han concluido con un encuentro social entre los asistentes en las instalaciones.
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