Urbanismo licita la vía ciclista y peatonal para conectar el barrio cordobés del Guadalquivir con el polígono industrial de La Torrecilla

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha sacado a licitación este jueves el proyecto de accesibilidad sostenible al polígono industrial de La Torrecilla-Amargacena, que permitirá construir un acceso peatonal y ciclista desde el barrio del Guadalquivir hasta el polígono industrial. La actuación se engloba dentro del proyecto Edilquivir que incorpora otros ocho proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur. El Edilquivir se enmarcan en los planes Edil y se financiará con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del fondo europeo de desarrollo regional 2021-2027.

Para estos nueve proyectos, el Ayuntamiento de Córdoba dispondrá de 12 millones de fondos europeos, de los que se pensaban destinar 971.500 euros a este proyecto de creación de una vía ciclista y peatonal, que finalmente saldrá a licitación por un importe inferior.

Mejora de la movilidad

El objetivo de esta actuación es la mejora de la movilidad en el acceso a La Torrecilla. A este polígono se puede acceder por la glorieta de conexión de la A4, que tiene un alto volumen de tráfico lo que hace muy peligroso circular en bicicleta o ir andando hasta la Torrecilla; o por un paso inferior al puente de Andalucía con insuficiente iluminación.

La obra ha salido a licitación por un importe de 632.810,97 euros más IVA (765.701,27 euros) y un plazo de ejecución de 6 meses.

El plazo de presentación de las proposiciones será de 20 días naturales a computar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El proyecto de itinerario

El proyecto prevé la creación de un itinerario peatonal y la construcción de un carril bici con dos sentidos de circulación, que discurrirá adosado al trazado peatonal, así como la creación de unas condiciones óptimas para caminar e ir en bici mediante plantaciones arbóreas. Además, está previsto crear un hábitat verde mediante plantaciones arbóreas a lo largo de dicho itinerario, así como, una gran zona arbolada en el comienzo del itinerario desde el barrio del Guadalquivir

Proyecto de Urbanismo

Según detalla el proyecto diseñado por Urbanismo, la actuación se plantea sobre el viario que actualmente une la gasolinera de la avenida de Cádiz con el polígono industrial en cuestión y pasa por debajo del puente de Andalucía, un espacio que ya disponía de alumbrado público, pero que deberá ser reparado tras haber sido objeto de vandalismo.

Imagen del polígono de la Torrecilla en Córdoba. / Manuel Murillo / COR

Dos pasos de peatones y 34 árboles

Para mejorar la accesibilidad peatonal y ciclista entre el barrio del Guadalquivir y el polígono industrial de La Torrecilla-Amargacena, se han proyectado dos pasos de peatones que cruzan la avenida de Cádiz. Asimismo, entre los dos cruces existe actualmente una semiglorieta terriza donde se extenderá una capa de jabre o granito y se plantarán 34 árboles para crear un hábitat verde.

En el camino hacia el polígono está previsto, además, una remodelación de la zona entre la gasolinera y la calzada de la avenida de Cádiz, donde discurre el carril bici y el itinerario peatonal. Para ello, el contrato prevé suprimir algún acceso y reducir a una la entrada y la salida a la gasolinera.

Por otro lado, a la altura del polígono de La Torrecilla se suprimirá el carril de vehículos en sentido Córdoba y se mantendrá solo una vía con sentido al polígono industrial.