El turno de oficio en Córdoba registra un aumento del 26% en casos de violencia de género

Las asistencias del turno de oficio relacionadas con asuntos de violencia sobre la mujer han aumentado un 26% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar las 519. Así lo ha anunciado este viernes la diputada responsable del turno de oficio en Córdoba, Sofía Fuentes, durante el acto de homenaje a once compañeros organizado por el Colegio de la Abogacía de Córdoba con motivo del Día de la Justicia Gratuita.

Aumentan las solicitudes un 10%

Fuentes ha recordado que, detrás de cada designación, «hay personas que atraviesan una de las situaciones más duras de su vida» y «un abogado que responde cuando se le necesita». En la primera mitad del año se han registrado en Córdoba 9.408 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 8.498 peticiones.

Ese incremento se ha traducido en 5.556 asistencias, 266 más que el año pasado. También han aumentado las designaciones penales, que han pasado de 3.868 a 4.204, lo que supone una subida del 8,7%.

Sin embargo, el mayor crecimiento se ha producido en el turno especializado en violencia sobre la mujer, con 519 asistencias en la primera mitad del año, un 26% más que hace un año y la cifra más alta de los últimos tres ejercicios, según ha expuesto Fuentes.

Arias y Fuentes, en el Día de la Justicia Gratuita. / CÓRDOBA

Nuevo canal de sugerencias

Ante esta situación, la diputada responsable del turno de oficio ha presentado un canal de participación dirigido a abogados, profesionales de la judicatura y usuarios del servicio. «No queremos que sea un buzón de quejas», ha incidido Fuentes, quien ha señalado que este nuevo apartado en la web del Colegio busca recoger «buenas prácticas, propuestas innovadoras y escuchar». En definitiva, ha resumido, se trata de crear «un espacio de participación constructiva» en el que «cada propuesta será analizada y estudiada con atención».

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha recordado que la justicia gratuita es «una garantía real de igualdad» que tiene «el nombre y apellidos de cientos de abogados» y que constituye «uno de los pilares de nuestro Estado de derecho».

Arias ha felicitado y agradecido la labor de los once letrados homenajeados, que acumulan 25 años de servicio en el turno de oficio, y ha reclamado una nueva ley de justicia gratuita que «modernice» este derecho y «garantice su funcionamiento para las próximas décadas». También ha pedido una financiación «suficiente y estable» para los abogados que sostienen este servicio esencial.

Tras esto, se ha entregado un diploma a los siguientes abogados:

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