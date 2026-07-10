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La actualidad del viernes 10 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El incendio forestal de Almería que deja 12 fallecidos, la creación de una Dirección General de Emergencias para reforzar la protección de la Sierra de Córdoba y el regreso de Youssouf Diarra al Córdoba CF centran la agenda vespertina

Los bomberos tratan de controlar el incendio de Los Gallardos, en Almería

Los bomberos tratan de controlar el incendio de Los Gallardos, en Almería

EFE

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) ha causado ya 12 fallecidos y mantiene a 23 personas sin localizar, mientras continúan las labores de extinción y búsqueda. En Córdoba, el Ayuntamiento ha anunciado la creación de una Dirección General de Emergencias y Protección Civil para mejorar la respuesta ante incendios, inundaciones y otras catástrofes, reforzando la protección de la Sierra y actualizando los planes de actuación. En el ámbito deportivo, el Córdoba CF ha cerrado el regreso de Youssouf Diarra, que volverá a vestir la camiseta blanquiverde cedido por el Cádiz con opción de compra, en uno de los fichajes más ilusionantes del verano para la afición.

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