La actualidad del viernes 10 de julio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El incendio forestal de Almería que deja 12 fallecidos, la creación de una Dirección General de Emergencias para reforzar la protección de la Sierra de Córdoba y el regreso de Youssouf Diarra al Córdoba CF centran la agenda vespertina
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El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) ha causado ya 12 fallecidos y mantiene a 23 personas sin localizar, mientras continúan las labores de extinción y búsqueda. En Córdoba, el Ayuntamiento ha anunciado la creación de una Dirección General de Emergencias y Protección Civil para mejorar la respuesta ante incendios, inundaciones y otras catástrofes, reforzando la protección de la Sierra y actualizando los planes de actuación. En el ámbito deportivo, el Córdoba CF ha cerrado el regreso de Youssouf Diarra, que volverá a vestir la camiseta blanquiverde cedido por el Cádiz con opción de compra, en uno de los fichajes más ilusionantes del verano para la afición.
- Directo | Al menos 12 muertos y 23 personas sin localizar en el incendio de Los Gallardos (Almería): la Guardia Civil rastrea las casas calcinadas en busca de fallecidos
- Córdoba reforzará la protección de la Sierra con la creación de una Dirección General de Emergencias
- Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
Además, destacamos estas otras noticias:
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