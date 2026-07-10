El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) ha causado ya 12 fallecidos y mantiene a 23 personas sin localizar, mientras continúan las labores de extinción y búsqueda. En Córdoba, el Ayuntamiento ha anunciado la creación de una Dirección General de Emergencias y Protección Civil para mejorar la respuesta ante incendios, inundaciones y otras catástrofes, reforzando la protección de la Sierra y actualizando los planes de actuación. En el ámbito deportivo, el Córdoba CF ha cerrado el regreso de Youssouf Diarra, que volverá a vestir la camiseta blanquiverde cedido por el Cádiz con opción de compra, en uno de los fichajes más ilusionantes del verano para la afición.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

Cultura