La apnea del sueño afecta a uno de cada cuatro adultos en Córdoba y los especialistas del Hospital Reina Sofía advierten de que las altas temperaturas pueden agravar este trastorno, que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes. Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento para revisar las duplicidades en el callejero de la ciudad y mejorar la identificación de los viales, tras detectarse incidencias en distintas zonas del municipio. En el apartado cultural, Loquillo saldó anoche su cuenta pendiente con el Festival de la Guitarra ofreciendo un contundente concierto en el teatro de la Axerquía, cinco años después de que una afonía frustrara su anterior actuación en el certamen.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Noticias relacionadas

Andalucía