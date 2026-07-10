La actualidad del viernes 10 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El incendio forestal en Almería que ha dejado 12 fallecidos, la alerta por los trastornos respiratorios del sueño durante la ola de calor y la revisión del callejero para eliminar duplicidades protagonizan la actualidad
La apnea del sueño afecta a uno de cada cuatro adultos en Córdoba y los especialistas del Hospital Reina Sofía advierten de que las altas temperaturas pueden agravar este trastorno, que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes. Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento para revisar las duplicidades en el callejero de la ciudad y mejorar la identificación de los viales, tras detectarse incidencias en distintas zonas del municipio. En el apartado cultural, Loquillo saldó anoche su cuenta pendiente con el Festival de la Guitarra ofreciendo un contundente concierto en el teatro de la Axerquía, cinco años después de que una afonía frustrara su anterior actuación en el certamen.
- Doce muertos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
- La apnea del sueño: un trastorno que afecta al 25% de la población en Córdoba y que se agrava con el calor
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia un procedimiento para revisar las duplicidades del callejero de la ciudad
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Estado tiene 16 inmuebles sin uso repartidos por la provincia de Córdoba
- Córdoba contará con siete nuevas plazas judiciales para reforzar sus juzgados
- Sigue el pulso por los cines de verano: Bellido pide adquirirlos a la Junta y el dueño anuncia comprador
- La cordobesa Valle García presenta su renuncia como gerente del SAS después de tres años al frente
- Antonio Ranchal, profesor de Medicina en Córdoba: "El ejercicio aeróbico personalizado reduce el dolor crónico en pacientes con fibromialgia"
- El hospital Reina Sofía de Córdoba y el Imibic reciben 300.000 euros para investigar la conservación de pulmones y el cáncer de mama posparto
Provincia
- Un primer premio de la Lotería Nacional deja 30.000 euros en El Carpio y la Primitiva reparte más de 44.000 en Rute
- Dos años de cárcel para dos mujeres por quedarse con 36.000 euros de su tía anciana, analfabeta y vulnerable en Montalbán
- El Ayuntamiento de Pozoblanco aprueba la legalización del polígono industrial de La Emiliana tras casi tres décadas de espera
Deportes
- ‘La Cantera’ premia a las promesas en ciernes en su gala anual de deporte base
- La previa de España, según Rafa Berges: argumentos de sobra para soñar con algo grande
Cultura
- Loquillo prende una noche de últimos clásicos en el Festival de la Guitarra de Córdoba
- El Festival de Guitarra de Córdoba celebra el legado de Paco de Lucía y el proyecto 'Leo & Leo'
Andalucía
- Juanma Moreno refuerza a Antonio Sanz en su nuevo Gobierno y crea las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año