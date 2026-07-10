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La actualidad del viernes 10 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El incendio forestal en Almería que ha dejado 12 fallecidos, la alerta por los trastornos respiratorios del sueño durante la ola de calor y la revisión del callejero para eliminar duplicidades protagonizan la actualidad

Los bomberos luchan contra el fuego.

Los bomberos luchan contra el fuego. / Emergencias Andalucía

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La apnea del sueño afecta a uno de cada cuatro adultos en Córdoba y los especialistas del Hospital Reina Sofía advierten de que las altas temperaturas pueden agravar este trastorno, que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes. Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento para revisar las duplicidades en el callejero de la ciudad y mejorar la identificación de los viales, tras detectarse incidencias en distintas zonas del municipio. En el apartado cultural, Loquillo saldó anoche su cuenta pendiente con el Festival de la Guitarra ofreciendo un contundente concierto en el teatro de la Axerquía, cinco años después de que una afonía frustrara su anterior actuación en el certamen.

Además, destacamos estas otras noticias:

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