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Una treintena de efectivos del Infoca luchan contra un incendio forestal en Córdoba capital

El fuego se ha desatado sobre las 14 horas en el paraje de la Campiñuela, cerca del Lago Azul

Imagen del incendio de la Campiñuela.

Imagen del incendio de la Campiñuela. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Una treintena de efectivos y medios del Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en la zona de La Campiñuela, en Córdoba capital.

Según ha informado el servicio público de extinción, el fuego se ha declarado sobre las 14.00 horas en este paraje situado en el entorno de La Campiñuela, cerca del Lago Azul y al norte de La Campiñuela Baja y Rabanales.

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En el lugar intervienen 27 efectivos por tierra, además de un camión autobomba y un helicóptero ligero.

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