La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba

La transformación del polígono industrial de Chinales en una zona residencial avanza. La semana que viene el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba dará un nuevo paso en relación a los trámites para levantar cerca de 500 viviendas en tres ámbitos distintos. Lo que el consejo rector aprobará es la iniciativa para establecer el sistema de compensación, así como los estatutos que regirán a la junta de compensación de una manzana de casi 13.000 metros cuadrados, la denominada Chinales 1B. Esas son las reglas de juego que regirán la comunidad de propietarios de los terrenos.

Aunque todavía queda mucho tiempo para ver este solar en obras, se trata de un paso importante, que, además, se suma a otros que se están dando en relación a otros dos planes de reforma interior (PERI) que hay entre la ronda Norte, Sor Ángela de la Cruz y Acera de Fuente de la Salud.

El PERI de Chinales se divide en cinco ámbitos. Por un lado, está Chinales 3, que es el polígono industrial propiamente dicho. Por otro lado, Chinales 2, que es el nuevo barrio de Fuente de la Salud, que tiene poco más de un lustro y se levantó sobre la antigua fábrica de Baldomero Moreno. Ese nuevo barrio tiene capacidad para 700 viviendas y acoge ya varios bloques. Además, está Chinales 1.

La transformación de Chinales / CÓRDOBA

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El PERI Chinales 1, a su vez, está dividido en tres. Por un lado, está Chinales 1A, un ámbito de 11.500 metros cuadrados que acogerá viarios, espacios libres y residenciales plurifamiliares que sumarán unas 115 viviendas. Este plan se empezó a tramitar hace tiempo y está aprobado de forma inicial. Por otro lado, está el plan Chinales 1B, que es el que da un nuevo paso en el consejo rector de la semana que viene, que empezó a tramitarse hace veinte años y que en diciembre de 2007 fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de forma definitiva.

Por último, la tercera manzana, la del plan Chinales 1C tiene casi 20.000 metros cuadrados en los que también podrán ejecutarse viarios, zonas verdes y viviendas plurifamiliares. En este caso, como el espacio es mayor, se estima que puede albergar unas 237 viviendas. Si se suman todas, son cerca de 500 las viviendas previstas entre Chinales 1A, 1B y 1C. Cuando estos tres planes estén ejecutados y las viviendas construidas, todo el ámbito quedará totalmente renovado como ya lo está la parte que se encuentra frente al campo de fútbol de la Asomadilla.

El consejo rector del martes, que también aprobará la cesión de una parcela a Adif para las obras de la autopista ferroviaria y autorizará una explotación minera en La Rinconada, desestimará el recurso presentado contra el acuerdo de abril de este año que daba luz verde a la urbanización del barrio Ciudad Jardín de Poniente 2, que ya está en obras.