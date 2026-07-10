«Quiero poner toda mi experiencia al servicio de los cordobeses», José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba

«Quiero poner toda mi experiencia al servicio de los cordobeses». Con seriedad, pero con humanidad. Con nervios, pero con templanza. José Luis Delgado es, desde este viernes, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba tras su toma de posesión en la sala Orive. Culmina así un proceso que se inició en septiembre del año pasado con la jubilación de Antonio Serrano, que ocupó el cargo durante 17 años.

En un acto al que han asistido representantes de prácticamente todas las instituciones cordobesas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la sociedad civil, el hasta ahora jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada ha recibido el bastón de mando de manos del alcalde, José María Bellido, con gesto serio y un nerviosismo difícil de disimular. Después se ha fotografiado junto al propio Bellido, Antonio Serrano y Juan Díaz, mirando más al frente que a las cámaras, con la cabeza puesta ya en una etapa que se abre entre la «ilusión» y la «responsabilidad», como él mismo ha reconocido posteriormente.

Trabajo, dedicación y servicio público

En su discurso, que ha comenzado algo nervioso y aferrado al atril con un ligero temblor, Delgado ha agradecido a las autoridades, y especialmente al alcalde, la confianza depositada en él para asumir el puesto. Ha prometido responder con «trabajo, dedicación y, sobre todo, compromiso con el servicio público».

José Luis Delgado recibe el bastón de mando del alcalde. / C. TOCADOS

Ese último concepto ha sido el eje central de su intervención. Delgado ha señalado que afronta esta nueva etapa con la voluntad de «liderar con convicción» y «desde el ejemplo». Por ello, ha subrayado que cada éxito del cuerpo será fruto del trabajo de sus agentes, mientras que cada error, ha dicho, «será mi responsabilidad».

«Quiero poner toda mi experiencia al servicio de los cordobeses», ha afirmado, con el objetivo de contribuir a una Policía Local «más eficiente, cercana y eficaz». Entre sus prioridades ha enumerado la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y de calidad a las demandas de la ciudadanía, reforzar la atención al ciudadano y consolidar los valores del cuerpo desde la cercanía, el rigor, la objetividad, la coordinación con otras unidades e instituciones y la especialización.

Delgado también ha puesto en valor a la plantilla de la Policía Local de Córdoba, convencido de que «nuestra mayor fortaleza reside en el capital humano». En ese sentido, ha tendido la mano a los sindicatos para mantener un diálogo «basado en el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones». A los agentes les ha pedido que sigan trabajando con «la misma entrega, profesionalidad y vocación», porque juntos, ha señalado, «seguiremos haciendo una Policía Local mejor».

José Luis Delgado escucha el discurso del alcalde, este viernes en Orive. / C. TOCADOS

En la última parte de su intervención, el nuevo jefe de la Policía Local ha adquirido un tono más humano, menos rígido y más alejado del guion. Primero se ha emocionado al agradecer la presencia de compañeros y antiguos compañeros que se han acercado al acto. Después, la voz se le ha quebrado al mirar a su mujer y a su hija: «Gracias por estar a mi lado... otra vez», ha dicho visiblemente emocionado.

«La elección ha sido todo un acierto»

Tras la intervención de Delgado, ha tomado la palabra el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha agradecido a Antonio Serrano sus tres décadas de servicio y a Juan Díaz su año de transición al frente de la Policía Local. El regidor ha valorado muy positivamente el trabajo de ambos y ha señalado que dejaron «el listón muy alto», por lo que «el relevo daba algo de vértigo».

José María Bellido, durante su discurso. / C. TOCADOS

Aun así, Bellido se ha mostrado «convencidísimo» de que la elección de José Luis Delgado «ha sido todo un acierto». A su juicio, la Policía Local de Córdoba es hoy un cuerpo «moderno, en formación continua y con experiencia en prácticamente todos los retos». Por ello, ha agradecido a sus agentes que estén «a la altura siempre» y que acompañen al ciudadano «en el día a día».

Para esta nueva etapa, el alcalde ha asegurado que «el mejor de los candidatos toma las riendas» de la Policía Local. También ha alabado el currículum de Delgado y ha mirado al futuro señalando algunos de los retos pendientes: la renovación de infraestructuras y equipamiento, el despliegue y control de grandes eventos o la creación de grupos de trabajo específicos.

«Todavía hay camino por recorrer, pero no cabe duda de que las condiciones son mejores que en 2019», ha resumido Bellido.