EL TIEMPO
El mercurio baja un escalón en Córdoba, aunque la Campiña sigue en alerta por calor este viernes
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
El mercurio pisa el freno, aunque el verano sigue marcando el ritmo en la provincia de Córdoba. Tras varios días de calor muy intenso y temperaturas extremas, este viernes deja una jornada más llevadera, con máximas que se mantienen lejos de la barrera de los 40 grados y un descenso apreciable de las mínimas.
Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa durante la tarde de este viernes, el último coletazo de un episodio de calor que perderá fuerza de cara al fin de semana. De hecho, la previsión para el sábado ya no contempla ningún aviso por calor en la provincia.
Comenzará a bajar durante el partido de España
Para este viernes 10 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un día de cielos poco nubosos o completamente despejados, acompañado de vientos flojos de componente oeste. Las temperaturas máximas apenas experimentarán cambios respecto a la jornada anterior, mientras que las mínimas continuarán bajando, consolidando el alivio térmico iniciado en los últimos días.
El descenso del mercurio también acompañará a quienes sigan este viernes por la noche el partido de la selección española desde las numerosas terrazas de la capital y la provincia. A la hora del encuentro, los termómetros rondarán los 33 grados y continuarán bajando conforme avance la velada hasta situarse en torno a los 27 ºC cerca de la medianoche, dejando una noche bastante más agradable que las registradas durante los días de calor extremo.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 38º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 19º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.
El tiempo en Córdoba este sábado
La estabilidad atmosférica continuará durante este sábado 11 de julio, cuando además desaparecerán los avisos meteorológicos por altas temperaturas. La Aemet prevé cielos con intervalos de nubes altas y medias al final del día, nubosidad baja durante las primeras horas de la mañana y máximas que se mantendrán sin grandes cambios o incluso bajarán ligeramente, consolidando el alivio térmico iniciado en los últimos días.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 15º y 36º, en Lucena entre 16º y 33º, en Pozoblanco entre 15º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 34º.
La tregua térmica continuará en Córdoba la próxima semana
De cara a la próxima semana, está previsto que comience sin un cambio meteorológico de fondo. El lunes se prevén 16 grados de mínima y 36 de máxima, mientras que el martes los termómetros podrían volver a repuntar hasta los 37 grados, con mínima de 17.
Esta será la tónica de buena parte de la semana, aunque habrá que estar atentos al viernes 17 de julio, fecha en la que podrían volver las marcas de 40 °C a la capital y la provincia.
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