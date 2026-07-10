Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio AlmeríaApnea cordobesesGuía de verano CÓRDOBACallejero CórdobaExhumaciones CórdobaNuevo gobierno andaluzJosé Antonio NietoLoquillo Festival de la GuitarraAmistoso Córdoba CF
instagramlinkedin

Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología de Quirónsalud Córdoba alerta del riesgo silencioso del asma durante el embarazo

El seguimiento adecuado de esta enfermedad a lo largo de la gestación disminuye el riesgo de parto prematuro y de problemas en el recién nacido

Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología de Quirónsalud Córdoba

Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología de Quirónsalud Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El asma durante el embarazo requiere vigilancia constante, ya que se trata de un riesgo que puede pasar desapercibido, pero puede tener implicaciones relevantes para la salud materno-fetal, según afirma el doctor Luis Manuel Entrenas, jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba.

El doctor Entrenas indica que la evolución del asma es variable: entre un 22% y un 40% de las pacientes experimentan un empeoramiento de los síntomas, mientras que en otros casos permanece estable o incluso mejora. Estos cambios responden a las modificaciones fisiológicas propias de la gestación, así como a factores individuales como comorbilidades o hábitos como el tabaquismo.

Así, el especialista resalta la importancia de un seguimiento adecuado del asma durante el embarazo para reducir riesgos tanto en la madre como en el bebé, y advierte de que una evolución desfavorable del asma puede incrementar el riesgo de complicaciones. En la madre, se asocia a patologías como preeclampsia, diabetes gestacional, hemorragias, parto prematuro o mayor probabilidad de cesárea.

En el recién nacido, puede provocar bajo peso, retraso del crecimiento intrauterino o complicaciones neonatales como distrés respiratorio. En este contexto, un seguimiento estrecho y una vigilancia precoz resultan determinantes para mejorar el pronóstico. En relación con el tratamiento, la evidencia científica respalda la seguridad de la mayoría de los fármacos utilizados para el asma durante el embarazo.

Adherencia al tratamiento

Uno de los aspectos clave que destaca el doctor Entrenas es la adherencia terapéutica, frecuentemente insuficiente, y que puede comprometer la estabilidad de la enfermedad. A ello se suma la necesidad de revisar de forma periódica la técnica inhalatoria y ajustar el tratamiento según la evolución.

Noticias relacionadas y más

El abordaje del asma durante el embarazo debe ser personalizado, con revisiones periódicas a lo largo de la gestación y tras el parto. Factores como el control del peso, evitar el tabaco y el seguimiento clínico continuado contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones y a favorecer un desarrollo gestacional seguro. Garantizar una evolución estable del asma durante el embarazo no sólo mejora la calidad de vida de la madre, sino que resulta esencial para disminuir el riesgo de parto prematuro y de complicaciones en el recién nacido, insiste el doctor.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  2. Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
  3. Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
  4. Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
  5. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  6. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  7. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  8. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año

Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología de Quirónsalud Córdoba alerta del riesgo silencioso del asma durante el embarazo

Luis Manuel Entrenas, jefe de Neumología de Quirónsalud Córdoba alerta del riesgo silencioso del asma durante el embarazo

«Quiero poner toda mi experiencia al servicio de los cordobeses», José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba

El cordobés Fernando Ruiz Mazo recibe una beca de la Fundación la Caixa para estudiar Matemáticas en Cambridge

El cordobés Fernando Ruiz Mazo recibe una beca de la Fundación la Caixa para estudiar Matemáticas en Cambridge

Un incendio de Las Quemadas paraliza durante más de una hora la alta velocidad y el tráfico por carretera a la salida del polígono

Un incendio de Las Quemadas paraliza durante más de una hora la alta velocidad y el tráfico por carretera a la salida del polígono

El mercurio baja un escalón en Córdoba, aunque la Campiña sigue en alerta por calor este viernes

El mercurio baja un escalón en Córdoba, aunque la Campiña sigue en alerta por calor este viernes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba inicia un procedimiento para revisar las duplicidades del callejero de la ciudad

El Ayuntamiento de Córdoba inicia un procedimiento para revisar las duplicidades del callejero de la ciudad

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de julio de 2026
Tracking Pixel Contents