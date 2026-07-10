Dos IES de Córdoba referentes en ciclos de FP de Logística y Comercio exploran los últimos avances en la Transport Logistic Shanghái

El IES El Tablero y el IES Luis de Góngora de Córdoba han participado en la Transport Logistic Shanghai 2026, la mayor feria de transporte, logística y gestión de la cadena de suministro de Asia, celebrada recientemente en Shanghái (China). La presencia de ambos centros ha sido posible gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba, que ha financiado sendos proyectos con el objetivo de impulsar la internacionalización de la Formación Profesional y acercar al alumnado a los principales escenarios empresariales internacionales, informan estos IES en un comunicado.

El IES El Tablero participó con una delegación formada por 14 alumnos de los ciclos de Transporte y Logística y Comercio Internacional, acompañados por dos profesores, mientras que el IES Luis de Góngora estuvo representado por 10 alumnos y tres profesores. Aunque cada instituto de Córdoba desarrolló su programa de actividades de forma independiente, ambos compartieron el objetivo de ofrecer a su alumnado una experiencia formativa de alto valor en uno de los principales escaparates mundiales del sector logístico.

El viaje les permite conocer las últimas innovaciones

Durante la feria, los estudiantes pudieron conocer de primera mano las últimas innovaciones en automatización, inteligencia artificial, robótica, digitalización, sostenibilidad, transporte multimodal y comercio internacional, además de establecer contacto con empresas líderes y profesionales de todo el mundo.

Alumnos y profesores de Córdoba que viajaron a Shanghái. / CÓRDOBA

Uno de los principales aprendizajes obtenidos durante la visita fue la constatación del creciente liderazgo de China como potencia tecnológica e industrial. Las reuniones mantenidas con empresas permitieron comprobar que, pese a las mayores dificultades que actualmente presenta la exportación al mercado chino, las empresas del país asiático se están consolidando como socios tecnológicos de primer nivel, capaces de ofrecer soluciones innovadoras y competitivas para las empresas europeas. Esta realidad abre nuevas oportunidades de colaboración para el tejido empresarial cordobés en ámbitos como la logística, la automatización y la transformación digital.

Colaboraciones con el continente asiático

La participación en la Transport Logistic Shanghái 2026 ha permitido al alumnado desarrollar competencias profesionales, lingüísticas e interculturales en un entorno internacional, al tiempo que ha favorecido el establecimiento de nuevos contactos entre los centros educativos y empresas del sector, sentando las bases para futuras colaboraciones.

Con esta iniciativa, el IES El Tablero y el IES Luis de Góngora reafirman su compromiso con una Formación Profesional conectada con la realidad empresarial internacional y agradecen el respaldo de la Diputación de Córdoba, cuyo apoyo ha hecho posible acercar el talento de la FP cordobesa a uno de los principales referentes mundiales de la logística y el transporte.