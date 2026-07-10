Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de julio de 2026

Música

Concierto de Chayanne

El artista puertorriqueño Chayanne regresa a España con el Bailemos otra vez Tour 2026 tras agotar las entradas en su anterior gira. Debido a la alta demanda del público, se han añadido nuevas fechas para el próximo verano, ofreciendo una segunda oportunidad a aquellos seguidores que no consiguieron entradas en la venta inicial. Entradas en cordobalive.com.

CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal. 22.00 horas.

Festival de la Guitarra

Actuación de Leo & Leo

Leonor Watling y Leo Sidran forman un proyecto único de canciones íntimas, pop sofisticado, jazz elegante y una puesta en escena conversacional que combina humor, complicidad, virtuosismo y cercanía. El dúo, acompañado por The Groovy French Band, genera una atmósfera de calidez, encanto y conexión real.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Espectáculo ‘Paco de Lucía Legacy’

Se trata de un homenaje al genio universal del flamenco desde una mirada contemporánea, reuniendo a grandes músicos que compartieron escenario y vivencias con él. El elenco está formado por Josemi Carmona, Sandra Carrasco, Chano Domínguez, Duquende, David de Jacoba, Diego del Morao, Farru, Juan Habichuela Nieto, Joni Losada, Piraña, Antonio Rey, Antonio Sánchez y María Terremoto.

CÓRDOBA. Teatro La Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 22.30 horas.

Viana a escena

Puesta en escena ‘Nunca más’

Maroma Teatro representa la obra Nunca más, una adaptación relatos de Edgar Allan Poe, para los amantes del misterio. Entrada general: 10€. Venta de entradas: www.palaciodeviana.com y Palacio de Viana.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. 22.00 horas.

Planneo Flama

Festival Flamenco Planneo

Integrada en la programación estival de la Delegación de Juventud, esta tradicional cita rinde un emotivo homenaje a las escuelas de baile de la ciudad y a los maestros de los barrios, contando además con un cartel de estética contemporánea diseñado por el artista Javier González Borbolla. Los artistas que actuarán en el festival son primeras figuras: al cante, Rafa Del Calli y Reyes Carrasco; a la guitarra, Álvaro Mora y Juanjo León;

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al baile, Manuel Liñán y Miriam Cuevas. Presenta el evento Cristina Cruces. Entrada libre hasta completar aforo.