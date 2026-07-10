El hospital Reina Sofía de Córdoba y el Imibic reciben 300.000 euros para investigar la conservación de pulmones y el cáncer de mama posparto

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado este miércoles las aportaciones correspondientes a la 23ª edición de sus Ayudas a la Investigación Médica, dotadas con 2,3 millones de euros, a 21 nuevos proyectos científicos que se desarrollarán en hospitales de toda España.

Entre estas iniciativas, se encuentran cinco investigaciones que serán llevadas a cabo en Andalucía, dos por el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba (en el ámbito de trasplante de pulmón y cáncer de mama); otras dos en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla (en las áreas de salud mental y trasplante) y una en el Instituto de Investigación Biosanitaria ibs Granada, que se realizará en las instalaciones del Centro Pfizer (Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Genyo) en el ámbito de las enfermedades raras. Cada una de estas ayudas asciende a 150.000 euros.

Silvia Guil, investigadora del proyecto HERA de cáncer de mama posparto, y Eloísa Ruiz, investigadora de un proyecto de conservación pulmonar para trasplante.. / CÓRDOBA

Uno de los proyectos que recibirá esta ayuda económica está destinada al equipo de la doctora Eloísa Ruiz López, especialista de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en la Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Reina Sofía para el desarrollo durante los dos próximos años del proyecto ProLung Time Biobank, que parte de un avance ya demostrado en la práctica clínica: la conservación del pulmón a una temperatura controlada de 10º C permite prolongar de forma segura el tiempo de conservación antes del trasplante, sin comprometer su viabilidad.

Eloísa Ruiz recoge la ayuda para el proyecto que coordina en el hospital Reina Sofía sobre conservación de los pulmones para trasplante. / CÓRDOBA

Una técnica que ha demostrado eficacia, la conservación del pulmón

Eloísa Ruiz, que forma parte a su vez del grupo del Imibic de Trasplante Pulmonar. Neoplasias Torácicas, liderado por la también cirujana torácica del Reina Sofía Paula Moreno, expone que «gracias a esta técnica, se ha demostrado que es posible prolongar de forma segura el tiempo de conservación del pulmón antes de la cirugía, lo que ofrece a los equipos médicos un margen de tiempo mucho mayor para organizar el procedimiento».

Profesionales de la Unidad de Trasplante Pulmonar del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

El proyecto quiere comprender por qué esta técnica funciona y, para ello, analizarán muestras de tejido pulmonar, sangre y líquido de preservación procedentes de uno de los mayores biobancos de trasplante pulmonar de España. Mediante técnicas de biología molecular estudiarán las vías metabólicas, inflamatorias y de reparación celular que se activan durante la preservación prolongada y que podrían explicar la protección del órgano frente al daño producido por la isquemia y la reperfusión.

«Hasta ahora, el trasplante pulmonar era una carrera contra el reloj. Este proyecto quiere explicar por qué esa carrera ya no tiene por qué serlo», señala esta investigadora. Eloísa Ruiz añade que conocer estos mecanismos permitirá identificar biomarcadores capaces de predecir la calidad del injerto antes del trasplante y abrirá la puerta a desarrollar nuevas estrategias de preservación personalizada.

Los cirujanos torácicos del hospital Reina Sofía Lucas Hoyos y Eloísa Ruiz. / CÓRDOBA

Otro impulso para el esperanzador proyecto HERA

Por otro lado, la otra ayuda recibida por el hospital Reina Sofía ha sido para el estudio de cáncer de mama que desde hace años se está llevando a cabo para identificar los biomarcadores predictivos en leche materna para la detección precoz del cáncer de mama postparto (HERA-TEST) y que coordina el doctor Juan de la Haba, oncólogo médico del Reina Sofía y coordinador de investigación clínica del Imibic, junto a la también oncóloga médica Silvia Guil, del grupo Nuevas Terapias en Cáncer del Imibic, y junto a una red de profesionales del Reina Sofía, del hospital San Juan de Dios de Córdoba y de la asociación Almamar de Córdoba.

La doctora Silvia Guil, recogiendo la ayuda de la Fundación Mutua Madrileña para el proyecto HERA. / CÓRDOBA

El Proyecto HERA, impulsado desde el Imibic con el aval científico de Geicam (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama), busca desarrollar un test no invasivo capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna. En España se diagnostican cada año unas 5.000 mujeres de este tipo de cáncer, que ya supone el 60% de los tumores de mama detectados en menores de 45 años. «El retraso diagnóstico es frecuente, de media entre 5 y 15 meses desde el inicio de los síntomas, lo que hace que estos tumores suelan detectarse en estadios más avanzados», resalta Juan de la Haba.

El proyecto que ahora continúa parte de una primera fase en Andalucía, con más de 3.000 madres lactantes donantes de las ocho provincias y miles de muestras almacenadas en el Biobanco de Córdoba, que ya han permitido identificar posibles biomarcadores. La segunda fase, de ámbito nacional y en marcha con Geicam, ha reunido en menos de seis días las 15.000 donantes necesarias para validar esos biomarcadores y avanzar hacia un test fiable y trasladable a la práctica clínica. La iniciativa cuenta además con respaldo institucional y social, con la implicación del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, así como de la iniciativa #Strong&BraveWomen.

Convocatoria en el Ayuntamiento de Córdoba para respaldar el proyecto HERA. / CÓRDOBA

Córdoba colaborará con el hospital 12 de octubre de Madrid

Por otra parte, un tercer equipo del hospital Reina Sofía participará en otro de los proyectos seleccionados por la Fundación Mutua Madrileña. Este estudio implicará a las nueve unidades de trasplante pulmonar existentes en España, incluida la del Reina Sofía que es la única de Andalucía. El estudio está liderado por el hospital 12 de octubre de Madrid por el neumólogo Rodrigo Alonso Moralejo. El proyecto analizará el impacto del acortamiento telomérico en la evolución del trasplante de pulmón.

Entrega de las ayudas a los 21 proyectos seleccionados. / CÓRDOBA

Los telómeros son los extremos de los cromosomas y su longitud está directamente relacionada con el envejecimiento y muerte celular. Los telómeros cortos están presentes en enfermedades respiratorias de pacientes que requieren un trasplante, como la fibrosis pulmonar, la EPOC y otras enfermedades crónicas. En este proyecto se determinará el impacto de este acortamiento en la evolución del trasplante pulmonar. El acortamiento se medirá tanto en el paciente como en el tejido del órgano trasplantado y permitirá explicar episodios de mala evolución en el postoperatorio inmediato, y en la evolución a largo plazo y supervivencia del paciente.