Los fallecidos en Córdoba el viernes 10 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 11 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Carrillo Aguilar

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Esteban Gálvez Reina

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La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.