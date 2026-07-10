Detenido un empleado de mantenimiento de un edificio del Vial por robar un Rolex y dinero en metálico de una vivienda

Aprovechó su trabajo como operario de mantenimiento en un edificio del Vial para robar un Rolex valorado en 20.000 euros en una de las viviendas. La Policía Nacional ha comunicado este viernes la detención de un hombre este miércoles 8 de julio como presunto autor de varios robos cometidos en una vivienda situada en la zona del Vial, donde, además del Rolex también sustrajo dinero en efectivo. Según la investigación, el arrestado aprovechó su función para hacerse con un juego de llaves de la vivienda y acceder al inmueble sin autorización.

Fueron los propietarios quienes alertaron a la policía de la desaparición de un reloj de alta gama. Días después comprobaron también que faltaba un bolso que guardaban en el dormitorio principal y en cuyo interior había dinero en efectivo.

Las pesquisas permitieron centrar las sospechas sobre un trabajador encargado del mantenimiento del edificio. Los agentes concluyeron que el investigado se habría apoderado al descuido de las llaves de la vivienda y las utilizó posteriormente para entrar en el domicilio de forma ilegítima y cometer los robos, sin necesidad de forzar ningún acceso.