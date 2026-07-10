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Cómo afectan las altas temperaturas al descanso

Cristina Muñoz, experta en trastornos del sueño de Córdoba: "La siesta es una herramienta muy buena para paliar los efectos del calor, pero no toda siesta sirve"

Las altas temperaturas que se están soportando este verano pueden desregular el organismo y alterar el momento destinado a dormir, indica esta especialista en Neumología del hospital Reina Sofía

Cristina Muñoz. Especialista en Neumología del Hospital Reina Sofía

Cristina Muñoz. Especialista en Neumología del Hospital Reina Sofía

C. TOCADOS

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M.J. Raya

M.J. Raya

El insomnio que causa en muchas personas el intenso calor, al registrase temperaturas altas hasta en la madrugada, y por estar demasiado activos hasta la noche o expuestos a pantallas, se agrava sobre todo en verano. Una medida que ayuda a compensar que se duerma menos de lo deseado en las noches veraniegas por el calor, es dormir la siesta.

La especialista en Neumología y de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba Cristina Muñoz expone que el calor causa un efecto vasodilatador, de forma que si falta descanso e hidratación el organismo puede desregularse y sufrir una descompensación o incluso un golpe de calor.

El teléfono móvil es responsable de muchos episodios de insomnio

Para la siesta hay que tratar de descansar en un ambiente relajado. / Freepik

¿Cómo debe ser la siesta? ¿Larga o corta?

«La siesta es una herramienta muy buena porque nos ayuda un poco a paliar tanto ese calor, a recuperar y recargar la pérdida de energía del día", apunta Cristina Muñoz. Sin embargo, esta neumóloga precisa que "no toda siesta sirve" y hace hincapié en que "para que la siesta sea eficiente tiene que ser una siesta corta que no pase de 20 o 30 minutos, en un ambiente que nos ayude a tener la temperatura del cuerpo más regulada y a ser posible también que no haya mucha luz para que la siesta sea más reparadora y logremos los objetivos que queremos conseguir con la misma, renovarnos, poder seguir con el día y que no interfiera con el sueño nocturno".

«Durante la siesta no perseguimos alcanzar un sueño profundo como por la madrugada. Cuando se duerme más de una hora muchas personas se levantan como con una neblina mental, incluso con ganas de comer y eso no es lo que se persigue con la siesta», recalca.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico. / Manuel Murillo

El calor condiciona el sueño reparador

Esta experta en trastornos respiratorios del sueño del Reina Sofía expone que "el cuerpo tiene una respuesta fisiológica al calor que termorregula siempre que puede para lograr una temperatura óptima. El problema es que cuando en verano se registran temperaturas muy elevadas, como las que se han venido soportando en prácticamente todo el país, esa termorregulación cuesta más y el calor puede dificultar el sueño".

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"Nos lleva a un sueño más superficial, más fragmentado, nos cuesta más conciliar el sueño y todo eso hace que tengamos un descanso de peor calidad, de modo que al día siguiente no nos encontremos con la vitalidad y la energía como de haber tenido un sueño reparador que es el que deberíamos haber tenido en esa noche", concluye.

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