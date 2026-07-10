Educación
El cordobés Fernando Ruiz Mazo recibe una beca de la Fundación la Caixa para estudiar Matemáticas en Cambridge
El joven, graduado por la Universidad de Sevilla, forma parte de los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2025 para ampliar su formación en las mejores universidades del mundo
El cordobés Fernando Ruiz Mazo ha sido uno de los 100 universitarios seleccionados por la Fundación la Caixa en su programa de becas de posgrado en el extranjero, que este año alcanza su 44.ª edición. El joven cursará un máster en Matemáticas en la prestigiosa University of Cambridge, en Reino Unido, dentro de una convocatoria que busca impulsar la formación de estudiantes con expedientes y trayectorias académicas de excelencia.
Ruiz Mazo, nacido en Córdoba, es graduado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla, donde completó su formación tras realizar también un intercambio académico en la University of Warwick (Reino Unido). Sus intereses se centran en el estudio de los fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, con especial atención a cómo estos sistemas desarrollan patrones de comportamiento inteligente y cómo pueden mejorar la toma de decisiones en entornos de incertidumbre.
El programa de becas fue presentado en una ceremonia celebrada en CaixaForum Madrid, presidida por el Rey, y que contó con la presencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, y del presidente de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé. Durante el acto se destacó el papel de estas ayudas, creadas para facilitar que jóvenes talentos puedan completar su formación en centros universitarios de referencia internacional.
Más de mil solicitudes
La convocatoria de 2025 ha recibido 1.101 solicitudes para 100 plazas, concedidas mediante un proceso de selección competitivo en el que participan expertos académicos y profesores universitarios con experiencia internacional. Los becarios de esta edición estudiarán en universidades repartidas por tres continentes, con Reino Unido y Estados Unidos como principales destinos.
Entre los centros que recibirán a un mayor número de estudiantes figuran la University of Cambridge, con diez becarios; la Columbia University, con nueve; la London School of Economics and Political Science, con ocho; y otras instituciones como la ETH Zürich, Harvard University y la University of Oxford. Las disciplinas más representadas son las matemáticas, las ciencias sociales, la ingeniería y la tecnología.
Desde la puesta en marcha del programa en 1982, la Fundación la Caixa ha destinado más de 229 millones de euros a la formación internacional de 4.177 estudiantes. Los nuevos becarios se incorporarán además a la Asociación de Becarios de la Fundación ‘la Caixa’, una comunidad formada por más de 6.700 profesionales vinculados a ámbitos académicos, científicos y empresariales.
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