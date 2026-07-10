Anuncio del alcalde
Córdoba reforzará la protección de la Sierra con la creación de una Dirección General de Emergencias
El nuevo organismo actualizará los planes de protección frente a incendios y otras catástrofes y descargará de trabajo a la Policía Local
El Ayuntamiento de Córdoba creará una Dirección General de Emergencias y Protección Civil con el objetivo de mejorar la respuesta ante catástrofes como incendios, inundaciones u otras situaciones de riesgo. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la atención a medios posterior al acto de toma de posesión de José Luis Delgado como nuevo jefe de la Policía Local.
En primer lugar, el alcalde ha trasladado sus condolencias a los familiares de los once fallecidos por el incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha asegurado que esta mañana ha hablado con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para ofrecer personal y recursos de Córdoba en caso de que fueran necesarios.
«El riesgo cero no existe»
A raíz de este suceso, Bellido ha recordado que la Sierra de Córdoba es «un escenario delicado», con muchas viviendas diseminadas y un «riesgo vital mayor» en caso de incendio forestal. No obstante, ha señalado que el Ayuntamiento ha actualizado los planes de emergencia y que «la inmensa mayoría de las parcelaciones tienen su plan de autoprotección».
En lo que respecta a la respuesta ante incendios, el regidor también ha puesto en valor la «experiencia y buen hacer de los vecinos», lo que, a su juicio, contribuye a que Córdoba esté mejor preparada ante una situación de este tipo. Aun así, ha recordado que «el riesgo cero no existe» y que «es imposible garantizar» que un incendio de características similares al de Almería no pueda producirse.
Nueva dirección de emergencias
En este contexto, Bellido ha anunciado que el Ayuntamiento reforzará la protección en este enclave especialmente sensible de la ciudad con la creación de una nueva Dirección General de Emergencias y Protección Civil. Al frente de este departamento estará una persona procedente de la agencia de emergencias, que asumirá de forma específica estas competencias porque, según ha recalcado el alcalde, «así lo necesitamos».
Entre sus funciones estarán la actualización de los planes de protección frente a incendios y otras catástrofes, así como la coordinación de los recursos municipales en materia de emergencias. El objetivo, ha explicado Bellido, es contar con una persona dedicada íntegramente a este ámbito y descargar parte de ese trabajo de la Policía Local.
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