El cordobés José Roldán, mejor panadero del mundo, desvela cómo conservar el pan cuando llega el calor: y no es la bolsa de tela

Es uno de los alimentos más presentes en la mesa en las comidas de toda España, pero también uno de los que más rápidamente pierde calidad cuando suben las temperaturas. En verano, una barra de pan recién comprada puede pasar de crujiente a gomosa en pocas horas o quedarse seca al día siguiente. ¿Cómo evitar que esto ocurra?

En plena canícula, con las temperaturas disparadas y la sucesión de olas de calor, la clave para que el pan se conserve menor está en saber guardarlo, o conservarlo bien. Y para ello, el cordobés José Roldán, mejor panadero del mundo, ofrece el mejor truco, que pasa por entender qué ocurre dentro del propio pan y cómo influyen la humedad y la temperatura en su conservación.

Ni bolsa de tela ni de papel: esto recomienda José Roldán para conservar el pan

El maestro panadero ha revelado en varias ocasiones, preguntado por la cuestión, que aunque es la forma más popular, las tradicionales bolsas de tela para conservar el pan no son la mejor opción.

Roldán explica que la tela permite que el pan transpire demasiado rápido cuando las temperaturas son elevadas y, como consecuencia, la pieza pierde humedad con rapidez y acaba endureciéndose antes.

Igual sucede con la bolsa de papel, que suele utilizarse recurrentemente, ya que muchas panaderías y hornos especializados utilizan esta forma de envoltura para entregar el producto a sus clientes.

José Roldán, recientemente galardonado como Mejor Panadero del Mundo. / NOEMÍ CABALLERO

¿La solución? José Roldán recomienda utilizar una bolsa de plástico cuando no sea posible congelar el pan. “En verano, en vez de conservar el pan en la talega, usaría una bolsa de plástico”, explica el panadero nacido en Córdoba.

La afirmación resulta llamativa porque contradice una de las recomendaciones más repetidas por panaderos artesanos durante décadas. Sin embargo, el propio Roldán aclara que se trata de una solución específica para situaciones de mucho calor y para periodos cortos de conservación.

El gran error: guardar el pan en la nevera

Si hay una recomendación en la que prácticamente todos los especialistas coinciden es en evitar el frigorífico. La temperatura de la nevera acelera los cambios físicos que hacen que el pan parezca viejo o rancio. Aunque pueda parecer que el frío ayuda a conservarlo, en realidad provoca que la miga pierda calidad más deprisa.

Por eso, salvo circunstancias muy concretas, la nevera no suele ser la mejor opción para una barra o una hogaza recién comprada. Eso sí, si el pan no va a consumirse en las siguientes 24 o 48 horas, la recomendación más respaldada por panaderos y expertos es congelarlo.

Para ello, el maestro panadero aconseja hacerlo en rebanadas para sacar del congelador únicamente la cantidad que se precisa consumir. Una vez descongelado, unos minutos de horno o tostadora permiten recuperar gran parte de la textura original.

Hogazas de pan / CÓRDOBA

Cinco consejos prácticos para que el pan dure más

Ante los efectos nocivos de las altas temperaturas, estas son las recomendaciones clave: