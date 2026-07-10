Córdoba autoriza a Adif el uso temporal de una parcela en Rabanales para las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba autorizará a Adif, en su próximo consejo rector, a que ocupe temporalmente una parcela municipal situada en el Parque Tecnológico de Rabanales. El terreno se utilizará como zona de apoyo logístico para las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, dentro del proyecto de adaptación de pasos superiores del tramo comprendido entre Bobadilla y Santa Cruz de Mudela.

El uso se limita a acopios de materiales e instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras ferroviarias. Así se recoge expresamente en la propuesta de cesión, que identifica una superficie municipal de 1.599 metros cuadrados en el sector PP PTR Rabanales. La parcela forma parte del suelo destinado a aparcamientos, con una superficie total de 4.623,34 metros cuadrados. La ocupación afectará únicamente a una parte de esos terrenos y tendrá carácter temporal y provisional.

El expediente está vinculado al proyecto de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. En este caso, lo que se va a construir son los pasos superiores del tramo Bobadilla–Santa Cruz de Mudela. No obstante, la afección concreta que se tramita en Córdoba se limita al uso temporal de la parcela de Rabanales como espacio auxiliar de obra.

La solicitud inicial formulada por Adif contemplaba una ocupación de 11 meses. Sin embargo, la entidad ferroviaria pidió posteriormente ampliar el periodo hasta 24 meses, con el argumento de cubrir posibles incidencias durante la construcción y garantizar la finalización de los trabajos. La propuesta municipal acepta finalmente ese plazo de dos años.

Durante ese tiempo, Adif deberá cerrar y señalizar la zona, proteger los accesos, ordenar los acopios y reflejar las medidas de seguridad en el correspondiente plan de obra. Al terminar la ocupación, tendrá que retirar todos los materiales, instalaciones y medios auxiliares, limpiar la parcela y reponer tanto el pavimento como los acerados o cualquier otro elemento urbano que pudiera resultar dañado. Posteriormente se realizará una inspección municipal.

La autopista ferroviaria

El objetivo de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza es conectar el Puerto Bahía de Algeciras con la terminal logística de Zaragoza-Plaza, pasando por Madrid, y favorecer los tráficos entre el sur peninsular, el centro, el nordeste, Europa y Marruecos.

En marzo de 2024, Adif presentó un plan de inversión de más de 468 millones de euros para preparar el itinerario Algeciras-Madrid-Zaragoza. Posteriormente, el Ministerio ha elevado la referencia global del programa a más de 500 millones, al incorporarse nuevas actuaciones y contratos.

El plan global contempla intervenir en unas 174 estructuras, entre ellas 43 túneles y 131 pasos superiores, además de ampliar vías en 17 estaciones. Algunas comunicaciones posteriores del Ministerio hablan de 182 estructuras, lo que indica que el alcance se ha ido ampliando conforme avanzaba la definición de los proyectos.