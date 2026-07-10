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Hacemos Córdoba acusa a Bellido de ocultar un informe de Icomos sobre el hotel frente a la Mezquita

La coalición solicita el acceso al documento de Icomos, que alerta sobre el impacto visual del hotel, argumentando que su ocultación supone una falta de transparencia

Hotel de cuatro estrellas de la Ribera / Antonio Jesús González

Hotel de cuatro estrellas de la Ribera / Antonio Jesús González

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El grupo municipal Hacemos Córdoba asegura que el alcalde, José María Bellido, está «impidiendo» el acceso al informe elaborado por Icomos, organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio, sobre el proyecto hotelero de cuatro estrellas previsto frente a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Este inmueble ubicado al lado del centro de visitantes y a la espalda del antiguo hostal El Triunfo, formó parte de la Casa de la Aduana, construida en la última etapa de la época bajomedieval.

Durante los trabajos arqueológicos, apareció en la parcela un pósito de dos plantas y una sala-palacio con una galería adyacente a un patio secundario. El pósito estuvo destinado a almacenaje y a la recaudación de mercancía en especie.

Modificación de la ficha urbanística

El Partido Popular aprobó la modificación de ficha urbanística de la parcela donde se levantará el futuro hotel para la protección del resto, pero a juicio de Hacemos abre la puerta a la construcción de un edificio de gran volumen junto a la Mezquita, lo que supondría un importante impacto visual.

La coalición recuerda que en diciembre del 2025 activó una alerta patrimonial ante Icomos tras la aprobación de aquella innovación urbanística para el inmueble situado en la calle Canónigo Torres Molina. Hacemos Córdoba consideró entonces que una actuación de estas características, en el entorno de un bien declarado Patrimonio Mundial, debía contar con todas las garantías y con un análisis específico de impacto patrimonial.

Los concejales de Hacemos Córdoba Juan Hidalgo e Iván Fernández, en el salón de plenos.

Los concejales de Hacemos Córdoba Juan Hidalgo e Iván Fernández, en el salón de plenos. / AJ González

Dónde está el informe de Icomos

Tras la presentación de esa alerta, Icomos comunicó a Hacemos la elaboración de un informe que posteriormente fue remitido tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a la Junta de Andalucía. Desde entonces, Hacemos Córdoba asegura haber solicitado en varias ocasiones el acceso al documento, sin que el gobierno municipal haya facilitado su consulta.

La coalición considera que esta negativa supone una «falta de transparencia» y sostiene que el informe, una vez concluido y remitido oficialmente a las administraciones competentes, debe formar parte del expediente administrativo.

En este sentido, recuerda que los concejales tienen derecho a acceder a la documentación necesaria para ejercer sus funciones, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Hacemos Córdoba también señala que Icomos no es un organismo ajeno a la transparencia. Sus estatutos incluyen entre sus objetivos la difusión de información sobre los principios, las técnicas y las políticas de conservación del patrimonio cultural.

"No existe justificación para mantenerlo oculto"

Por ello, la coalición sostiene que «no existe justificación para mantener oculto un informe que afecta a un entorno de máximo valor patrimonial».

«Que el alcalde se niegue a facilitar un informe que ya obra en poder del Ayuntamiento vuelve a generar dudas. Si no hay nada que ocultar, no entendemos por qué se impide el acceso a una documentación que afecta directamente a la protección de la Mezquita-Catedral», afirma el grupo municipal en un comunicado.

Hacemos Córdoba considera que el silencio del gobierno municipal y la negativa a entregar el documento alimentan la sospecha de que el informe de Icomos podría respaldar las advertencias realizadas por la coalición sobre los posibles efectos del proyecto hotelero en el entorno del monumento.

El grupo ya advirtió durante la tramitación urbanística de que no debía aprobarse una modificación de estas características sin un estudio de impacto patrimonial que evaluara sus posibles consecuencias sobre el entorno de la Mezquita-Catedral.

Noticias relacionadas y más

Hacemos Córdoba reclama al alcalde que «deje de bloquear» el acceso al expediente y entregue de manera inmediata el informe de Icomos. «La protección del patrimonio no puede gestionarse desde la opacidad. Córdoba tiene la obligación de cuidar uno de los mayores símbolos de la ciudad y de garantizar que cualquier actuación en su entorno respete las recomendaciones de los organismos internacionales», concluye la coalición en su comunicado.

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