Memoria democrática
Bellido niega la «parálisis» en las exhumaciones en Córdoba: «Antes de que llegara yo no se había hecho nada»
José María Bellido critica la "crítica desacertada" de la Federación Andaluza de Memoria Democrática y la reta a admitir su error futuro
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido la labor del gobierno municipal en materia de memoria democrática, en concreto en los trabajos de exhumación de fosas, ante las críticas recibidas en este sentido. El regidor ha asegurado que las exhumaciones «no están paralizadas» y ha sostenido que, cuando llegó al Ayuntamiento, «no se había hecho nada» en este ámbito.
Así lo ha afirmado este viernes a preguntas de los periodistas tras la toma de posesión de José Luis Delgado como nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba. Bellido ha respondido de esta forma a la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que ha hablado de «parálisis» y «fraude político» después de que el PP se comprometiera este jueves en el Pleno a reanudar los trabajos, aunque sin fijar un calendario y vinculando los siguientes pasos a la Junta de Andalucía tras su pacto con Vox.
Compromiso del Ayuntamiento «claro y firme»
Bellido ha asegurado que «no quiere entrar en polémicas», pero ha insistido en que el compromiso del Ayuntamiento en esta materia «es claro y firme». De hecho, ha criticado la gestión de anteriores corporaciones municipales al señalar que, antes de su llegada a la Alcaldía, «no había habido ningún avance en materia de exhumaciones». «Se había hecho cero», ha afirmado.
Aun así, el alcalde se ha mostrado comprensivo con las asociaciones memorialistas y ha admitido que «hay margen de mejora» en este ámbito. No obstante, ha insistido en que la situación «no es una cuestión de voluntad política» y ha alegado dificultades administrativas para explicar el ritmo de los trabajos.
Por ello, Bellido ha defendido que su gobierno municipal ha demostrado su compromiso «con hechos y no con palabras». Además, ha calificado las declaraciones de la Federación Andaluza de Memoria como una «crítica desacertada» que, a su juicio, «no ayuda» y solo «arroja polémica».
Reto a la Federación Andaluza de Memoria Democrática
A pesar de esas críticas, el regidor ha asegurado que no van a variar su hoja de ruta. «No nos van a desviar», ha señalado, antes de añadir que será «el tiempo» el que dará razones. En ese sentido, ha instado a la Federación a que, cuando llegue el momento, «mande un comunicado admitiendo que se ha equivocado».
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