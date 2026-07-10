El Ayuntamiento de Córdoba inicia un procedimiento para revisar las duplicidades del callejero de la ciudad

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado un procedimiento para facilitar la identificación de los viales de la ciudad y evitar duplicidades en el callejero. Este proceso se pone en marcha después de que el Consejo del Movimiento Ciudadano haya detectado repeticiones en los nombres del viario cordobés y de que vecinos de la zona de Santa Ana de la Albaida hayan pedido amparo al Consistorio por problemas en coincidencias en el Catastro. Fuentes municipales han indicado que el procedimiento de revisión se hará en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, y tendrá como objetivo completar y mejorar la identificación del callejero de la ciudad.

Sin embargo, desde la Gerencia de Urbanismo se advierte también de que poco se puede hacer respecto al nomenclátor de los viales de las 125 parcelaciones ilegales que hay en Córdoba. Al menos, de momento. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Córdoba explican que la Ordenanza Reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Urbanas y de la Identificación de Edificios y Viviendas “no permite denominar oficialmente vías situadas en zonas que han surgido de procesos parcelarios ilegales y que se encuentren en fases de reconducción, hasta que los mismos no adquieran la condición de suelo urbano”.

Se han detectado algunas duplicidades del callejero de Córdoba. Carteles de calles que no corresponden con el catastro. Calle Olivar Viejo / Manuel Murillo / COR

Ya ha habido cambios

En este sentido, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se indica que la coincidencia de nombres de calles en Córdoba está provocada por la espontánea identificación que los propios vecinos han realizado de sus viales privados, en los que en ningún caso ha existido intervención municipal.

“No obstante, en aquellos casos en los que una parcelación ha sido reconducida urbanísticamente y sus viales han sido recepcionados por el Ayuntamiento y se ha detectado coincidencia en el nombre de alguna calle con otra existente y aprobada anteriormente en la ciudad, se ha cambiado el nombre del nuevo vial afectado por la duplicidad, por lo que no deben producirse problemas en la identificación de los nombres de las calles por causas imputables al Ayuntamiento”, aseguran las mismas fuentes.

Contratación de un ingeniero

Además de la Oficina del Territorio, está trabajando en este asunto la unidad del padrón, que depende de la concejala Cintia Bustos. Esta área está a la espera de contratar a un ingeniero para empezar los trabajos de ordenación del callejero. La idea es trabajar con modelos de Sistema de Información Geográfica (SIG) con los que ya funcionan empresas como Emacsa, muy avanzada desde el punto de vista digital gracias a una inversión de 6,3 millones, para detectar este tipo de duplicidades.

El Consejo del Movimiento Ciudadano, por su parte, ha pedido la constitución de un grupo de trabajo específico para ordenar el callejero. «Es necesario que se pongan de acuerdo y trabajen en esta demanda vecinal porque es una necesidad», asegura Juan Andrés de Gracia.