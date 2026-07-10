El Ayuntamiento de Córdoba desvinculará la pasarela de Villarrubia del apeadero del Parque Joyero si ADIF la financia al 100%

El delegado de Infraestructuras y presidente de la junta municipal de distrito de Villarrubia, Miguel Ruiz Madruga, confirmó en el pleno del jueves que si ADIF construye y financia al 100% la pasarela en esta barriada, el Ayuntamiento de Córdoba acometerá las actuaciones complementarias en el entorno y el mantenimiento de la pasarela "sin supeditar esto al permiso para hacer el apeadero en el Parque Joyero".

La hipótesis, que tendría que plasmarse en la firma de un convenio con el administrador ferroviario, supone un cambio en el planteamiento municipal, que hasta la fecha había supeditado la construcción de una pasarela en Villarrubia para salvar las vías del tren a la construcción de un apeadero en el Parque Joyero.

Cofinanciación de la pasarela

Ayer mismo, Ruiz Madruga insistió en que el Ayuntamiento de Córdoba ha tenido que pagar a ADIF 450.000 euros para comprar el conocido tacón de Olivos Borrachos, donde se va a construir un parque, y recordó que fue ADIF el que planteó que la financiación de la pasarela de Villarrubia fuera cofinanciada por el Ayuntamiento conforme a una ley que todavía no ha entrado en vigor. Por eso, sostuvo el edil, si el administrador ferroviaria financiara al 100% el paso elevado, el Consistorio desvincularía la negociación del apeadero.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, en el salón de plenos, ayer. / C. TOCADOS / COR

A preguntas del PSOE

La cuestión de la pasarela elevada aterrizó en el Pleno de Córdoba a partir de una pregunta del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, que se hizo eco del acta de la reunión celebrada en la junta municipal de distrito y en la que se había vuelto a abordar la demanda vecinal de la pasarela.

Así, y aunque en una primera intervención Miguel Ruiz Madruga reiteró la tesis que ha mantenido en los últimos meses el Consistorio (no hay pasarela sino hay apeadero), en una segunda intervención sí confirmó la disponibilidad del Ayuntamiento de llegar a un acuerdo con ADIF si se diesen esos supuestos.

Acabar con el actual paso subterráneo

La construcción de una pasarela en Villarrubia serviría para salvar el actual paso subterráneo que hay en esta barriada de la periferia. Se trata de una demanda vecinal que acumula más de 30 años de reivindicación. El paso subterráneo genera dificultades cotidianas a quienes tiene que cruzar a diario las vías del AVE, suponiendo de facto una barrera para personas en sillas de ruedas, mayores o personas con movilidad reducida.

Los vecinos de Villarrubia mantienen unas relaciones complicadas con el Ayuntamiento de Córdoba a cuenta de la demanda de una mayor independencia.

Un proyecto desde 2024

En febrero del 2024, ADIF inició los trabajos para la redacción del proyecto básico y de construcción de una pasarela urbana en la estación de trenes de Villarrubia con un planeamiento del contrato en dos etapas. Además, se llevó a cabo un estudio de alternativas y que, en coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba, se determinó tanto la ubicación como la tipología de la futura pasarela peatonal. Desde entonces, está pendiente la firma de un convenio de colaboración con la administración local, requisito previo para la posterior ejecución del proyecto de construcción.