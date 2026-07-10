La apnea del sueño: un trastorno que afecta al 25% de la población en Córdoba y que se agrava con el calor

Las temperaturas más elevadas de lo habitual de este verano, con cuatro fallecidos hasta el momento por golpes de calor en Andalucía, pueden tener consecuencias sobre la salud de la población y, entre estas personas a las que más les afecta la canícula están quienes padecen trastornos respiratorios del sueño. La especialista en Neumología y experta en trastornos respiratorios del sueño del hospital Reina Sofía de Córdoba Cristina Muñoz indica que estas patologías presentan una alta prevalencia, ya que afectan a alrededor de un 30% de población adulta, lo que en el caso de Córdoba equivale a unas 150.000 personas.

Muñoz recalca que la mayor parte de los pacientes con trastornos respiratorios del sueño presentan apnea obstructiva del sueño, que afecta a más de un 25% de la población adulta, a una de cada cuatro personas.

Esta experta indica que la apnea del sueño se caracteriza por la repetida obstrucción de la vía aérea durante el sueño, lo que provoca episodios de hipoxia (falta de oxígeno) y fragmentación del descanso. Por este motivo, quienes padecen esta enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión resistente, arritmias, infartos de miocardio, ictus e incluso deterioro cognitivo o demencia vascular. Además, la somnolencia diurna excesiva y la falta de concentración asociadas a la apnea incrementan el riesgo de accidentes laborales y de tráfico, así como el absentismo laboral.

Profesionales de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del hospital Reina Sofía, con su responsable, Bernabé Jurado. / C. TOCADOS

El Reina Sofía cuenta con una unidad específica

El Reina Sofía cuenta con una Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño, que contribuye a prevenir y tratar enfermedades crónicas de alta prevalencia como la apnea del sueño u otras. Según datos del Reina Sofía, esta unidad atiende anualmente a más de 1.200 pacientes y realiza cerca de 900 estudios de sueño.

Cristina Muñoz recalca que cuando el sueño se ve alterado y fragmentado por una enfermedad respiratoria, como la apnea del sueño u otras, «el organismo activa mecanismos de estrés que elevan la presión arterial, alteran el ritmo cardíaco, deterioran la función cerebral y favorecen el desarrollo de patologías metabólicas como la diabetes. Por eso, es importante elevar la detección de estas enfermedades, ya que existe todavía mucha población que presenta la enfermedad, pero no está diagnosticada». En el abordaje de los trastornos respiratorios del sueño trabajan en el Reina Sofía especialistas en Neumología, Otorrinolaringología, Neurofisiología, Cardiología, Endocrinología, Enfermería y Salud Mental.

La especialista en Neumología del hospital Reina Sofía, Cristina Muñoz. / C. TOCADOS

El sueño es fundamental para la vida

Muñoz explica que el sueño es un proceso fisiológico esencial que ocupa aproximadamente un tercio de nuestra vida. Su función es clave para la reparación física y mental, el refuerzo de la memoria y el aprendizaje y la regulación de múltiples funciones metabólicas y hormonales. Sin embargo, expone que la calidad del sueño se ha visto deteriorada en los últimos años por el excesivo estrés, el abuso de pantallas y el aumento del sobrepeso y la obesidad.

«El sueño, la alimentación y el ejercicio físico son los tres pilares básicos de la vida para encontrarnos bien. La población está concienciada en que debe cuidar su nutrición y hacer ejercicio, pero no con el sueño», destaca.

Cuántas horas que hay que dormir

«Muchos pacientes refieren que entre semana no tienen tiempo de dormir más de 6 horas, pero el sueño es lo que permite que el organismo se repare y se renueve de todo lo gastado durante el día. Cuando no se consigue un sueño de calidad, es porque el mismo ha estado muy fragmentado o ha sido muy superficial, lo que provoca que la persona se levante cansada, sin energía para volver a funcionar. Existen a su vez muchas personas con dependencia a la cafeína, que asegura que no pueden tirar por la mañana sin dos cafés, y eso es un aviso del cuerpo de que no está descansando bien», resalta Cristina Muñoz. Sobre la media de horas que se deben dormir cada día, esta neumóloga sostiene que los últimos estudios apuntan a una media de 6 horas y media u 8 horas.

«Dormir menos de 6 horas puede llegar a ser un problema porque no da tiempo a que el organismo se renueve y, paralelamente, otros estudios evidencian que dormir más de 9-10 horas diarias también es negativo porque favorece un envejecimiento biológico acelerado», incide. "Tampoco es recomendable dormir muy poco de lunes a viernes y tratar de compensar durmiendo más el fin de semana. Lo ideal, si el trabajo y otros factores lo permiten, es tener siempre la misma rutina de hábitos de sueño, de forma que si te acuestas en torno a las 10 o las 11 te deberías despertar sobre las 7 u 8 ya descansado», sostiene.

Una mujer con insomnio. / CÓRDOBA

Demasiado cortisol por trabajar hasta tarde o abusar de las pantallas

«Cuando nos despertamos por la mañana el cortisol sube para aportar energía y va bajando conforme pasa el día, mientras que la melatonina alcanza su pico en torno a las 3 de la madrugada, lo que ayuda a garantizar un sueño más profundo. Lo que ocurre que cuando se trabaja hasta muy tarde y, por ejemplo, se está recibiendo una luz artificial del ordenador, nuestro cuerpo puede pensar cuando son las diez de la noche que es de día al haber demasiada luz, cuando en realidad deberías estar casi para irte a la cama. De forma, que cuando te vas a acostar el cortisol sigue alto mientras que la melatonina se ha quedado inhibida. El cortisol tarda en bajar y eso impide a determinadas personas conciliar el sueño y a las una o las dos de la mañana siguen despiertas, pero a lo mejor al día siguiente tienen que estar ya levantados a las 7», explica.