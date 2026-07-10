Antonio Ranchal, profesor de Medicina en Córdoba: "El ejercicio aeróbico personalizado reduce el dolor crónico en pacientes con fibromialgia"

La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico generalizado, que se asocia a numerosos síntomas como fatiga, sueño no reparador, alteraciones en el rendimiento cognitivo, digestivas o sensoriales. A pesar de que es una dolencia con una alta prevalencia, sobre todo entre la población femenina que representa aproximadamente el 90% de personas afectadas, asociaciones como Acofi, que ofrecen atención a este grupo de pacientes en Córdoba, señalan que no existe un censo en Andalucía que indique cuántas personas con fibromialgia existen ni tampoco consultas específicas en los hospitales para abordar las necesidades de estas personas, y eso pese a los años que se lleva demandando esta asistencia más específica e integral.

Una tesis realizada en la Universidad de Córdoba por el graduado en Fisioterapia de la UCO David Casanova Rodríguez, bajo la dirección del profesor de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO e investigadores del Imibic Antonio Ranchal y el también investigador del Imibic José Manuel Jurado, realiza una aportación muy relevante en el ámbito de la atención a las personas con fibromialgia, un colectivo que estiman estos expertos puede equivaler a entre 2% y el 4% de la población total. La conclusión principal de esta investigación es que la prescripción de la realización de ejercicio aeróbico de forma personalizada como terapia en el tratamiento de la fibromialgia puede ayudar a reducir el dolor crónico que presentan las personas con este problema de salud.

Actividad realizada por pacientes con fibromialgia en Córdoba, impulsada por Acofi. / CÓRDOBA

Fibromialgia, la suma de dolor crónico, fatiga, depresión, trastornos del sueño...

Antonio Ranchal expone que el síntoma principal que define a la fibromialgia es un dolor que incapacita en su día a día a quien padece este síndrome, aunque recalca que estos pacientes padecen otros problemas de salud, como fatiga crónica, depresión, trastornos del sueño o digestivos, entre otros.

«Con esta tesis hemos concluido que una herramienta universal, gratuita y sin apenas efectos secundarios como la recomendación de ejercicio físico controlado (ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza) bajo la supervisión de especialistas y realizado en días alternos durante al menos 30 minutos y adaptado a la situación de cada persona con fibromialgia, puede ayudar a reducir en parte ese dolor, al menos en una media de 1,5 puntos de una escala de 10».

Convertir el ejercicio físico en un hábito diario

Según Ranchal, «la realización de ejercicio físico es algo que ya está contemplado en el Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico y sería adaptar esta actividad a este grupo de población. Lo que perseguimos es que las personas con fibromialgia interioricen la necesidad de realizar ejercicio físico adaptado a su estado de salud y que lo conviertan en un hábito de su día a día para tratar de encontrarse mejor», expone Antonio Ranchal. Por su parte, José Manuel Jurado detalla que «el objetivo general de esta tesis fue analizar el efecto dosis-respuesta de los programas de ejercicio aeróbico y de fuerza sobre la intensidad del dolor en pacientes con diagnóstico de fibromialgia, con el fin de establecer recomendaciones de prescripción basadas en la evidencia».

José Manuel Jurado, David Casanova y Antono Ranchal, responsables de la investigación. / Manuel Murillo

Para lograr este propósito, se llevaron a cabo dos revisiones sistemáticas con meta-análisis, una para el ejercicio aeróbico y otra para el de fuerza, contando para ello con los datos de una muestra muy amplia de pacientes, un total de 1.095, diagnosticadas según los criterios del American Collegue of Rheumatology y correspondientes a 17 ensayos clínicos sobre fibromialgia de todo el mundo.

¿Qué ejercicio físico sería el más recomendable?

Para el ejercicio aeróbico, se determinó una frecuencia de 2-3 sesiones por semana, intensidad vigorosa, una duración mínima de 6 semanas y un volumen superior a 100 minutos por semana, comenzando a baja intensidad y aumentándola progresivamente en función de la condición física de la persona., mientras que para el ejercicio de fuerza, las pautas eficaces incluyeron una frecuencia de 2-3 sesiones por semana, una progresión de intensidad de ligera a vigorosa y una duración mínima de 8 semanas. Entre los ejercicios evaluados predominaron los acuáticos, caminar y ciclismo estático.

Antonio Ranchal, segundo por la izquierda, recogiendo el premio a la investigación concedido por el Colegio de Médicos de Córdoba en abril de 2026. / Víctor Castro

Este estudio fue reconocido el pasado mes de abril por el Colegio de Médicos de Córdoba en la última edición de sus Premios Nacionales de Investigación en Atención Primaria y ha sido publicado en revistas especializadas de alto impacto, como European Journal of Pain, recalca Antonio Ranchal.