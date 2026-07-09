El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado su nuevo Gobierno de coalición con Vox, en el que destaca el ascenso de Antonio Sanz y la creación de las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial, con el objetivo de garantizar la estabilidad durante la legislatura. Por otro lado, el deporte base ha celebrado una de sus grandes citas del año con la gala de premios de La Cantera, que ha reconocido a jóvenes promesas y clubes destacados de la provincia. Además, durante la tarde, un incendio junto a la N-IV, en la salida de Las Quemadas, ha obligado a suspender el tráfico de trenes entre Córdoba y Alcolea y la circulación por carretera. Aunque ya se ha restablecido, los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio.

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