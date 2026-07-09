La actualidad del jueves 9 de julio
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La composición del nuevo Gobierno andaluz, la entrega de premios de La Cantera y un incendio en Las Quemadas que ha afectado al tráfico ferroviario y por carretera centran la actualidad
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado su nuevo Gobierno de coalición con Vox, en el que destaca el ascenso de Antonio Sanz y la creación de las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial, con el objetivo de garantizar la estabilidad durante la legislatura. Por otro lado, el deporte base ha celebrado una de sus grandes citas del año con la gala de premios de La Cantera, que ha reconocido a jóvenes promesas y clubes destacados de la provincia. Además, durante la tarde, un incendio junto a la N-IV, en la salida de Las Quemadas, ha obligado a suspender el tráfico de trenes entre Córdoba y Alcolea y la circulación por carretera. Aunque ya se ha restablecido, los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio.
- Juanma Moreno refuerza a Antonio Sanz en su nuevo Gobierno y crea las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial
- ‘La Cantera’ premia a las promesas en ciernes en su gala anual de deporte base
- El incendio en Las Quemadas evoluciona favorablemente: restablecida la circulación de trenes entre Córdoba y Alcolea y el tráfico en la N-IV
Además, destacamos estas otras noticias:
Nuevo Gobierno andaluz
- Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
- Quién es quién en el nuevo Gobierno andaluz: Juanma Moreno opta por la continuidad con solo tres caras nuevas
Córdoba ciudad
- Córdoba contará con siete nuevas plazas judiciales para reforzar sus juzgados
- Sigue el pulso por los cines de verano: Bellido pide adquirirlos a la Junta y el dueño anuncia comprador
- La cordobesa Valle García presenta su renuncia como gerente del SAS después de tres años al frente
- PP y Vox pactan agilizar por urgencia las exhumaciones pero dejan en el aire el apoyo de la Junta
- Córdoba aprueba un préstamo de 4,3 millones para construir 30 VPO en el Campo de la Verdad
Provincia
- Los parques de bomberos de la Diputación instalarán paneles solares para reducir un 30% su consumo eléctrico
- El Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra cambia de fechas y recibe 532 cortometrajes en su 31ª edición
Deportes
- Otro ensayo veraniego para el Córdoba CF: el Real Jaén será rival en otro amistoso de pretemporada
- Tercera salida en el Córdoba CF en este mercado de verano: George Andrews se marcha al Getafe
Cultura
España
- El PP pone el foco en Sánchez tras el último informe de la UCO: "Cuando los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú"
Internacional
- El Gobierno enmarca el giro de Trump con España en su aumento del gasto en defensa e insiste en la "buena relación" con EEUU
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
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