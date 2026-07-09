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La actualidad del jueves 9 de julio

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La composición del nuevo Gobierno andaluz, la entrega de premios de La Cantera y un incendio en Las Quemadas que ha afectado al tráfico ferroviario y por carretera centran la actualidad

Diario CÓRDOBA entrega sus premios del deporte base

Diario CÓRDOBA entrega sus premios del deporte base

Manuel Murillo

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado su nuevo Gobierno de coalición con Vox, en el que destaca el ascenso de Antonio Sanz y la creación de las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial, con el objetivo de garantizar la estabilidad durante la legislatura. Por otro lado, el deporte base ha celebrado una de sus grandes citas del año con la gala de premios de La Cantera, que ha reconocido a jóvenes promesas y clubes destacados de la provincia. Además, durante la tarde, un incendio junto a la N-IV, en la salida de Las Quemadas, ha obligado a suspender el tráfico de trenes entre Córdoba y Alcolea y la circulación por carretera. Aunque ya se ha restablecido, los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio.

Además, destacamos estas otras noticias:

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