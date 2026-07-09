La actualidad del jueves 9 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de los beneficiarios y del coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba, el primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF y los primeros trasplantes renales de donante vivo asistidos por robot en el Hospital Reina Sofía marcan la agenda vespertina
El problema de la duplicidad de nombres de calles en el callejero de Córdoba continúa generando incidencias en el reparto postal y en la atención de los servicios de emergencias, mientras el Consejo del Movimiento Ciudadano reclama una solución coordinada para ordenar la nomenclatura de las parcelaciones. Además, Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial desde hace casi un año y medio sin juicio, ha recibido por primera vez la visita de su pareja y ha podido acceder a la medicación que necesitaba, aunque su familia denuncia que su estado psicológico sigue deteriorándose. En el plano cultural, Luz Casal ha protagonizado una de las grandes citas del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba con la presentación de Me voy a permitir, su nuevo proyecto sobre el escenario del teatro de la Axerquía.
- Lío en el reparto postal y en las emergencias por la duplicidad de nombres de calles en el callejero de Córdoba
- Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea por fin recibe medicamentos y la visita de su pareja: "Está mejor de salud física, pero no mental"
- Luz Casal en el Festival de la Guitarra de Córdoba: una noche de amor con la primera dama del rock
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El coste del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba aumenta 630.000 euros en un año al incorporar a 8.213 beneficiarios nuevos
- El economista Gabriel Pérez Alcalá, sobre la última amenaza de Trump y su impacto en Córdoba: "Es imposible acabar con todo el comercio"
- Santa Ana de la Albaida, la calle de Córdoba que se multiplicó en el mapa: "Unos vecinos aseguraron la casa que no era la suya"
- El Reina Sofía logra sus primeros trasplantes renales de donante vivo con robot: "Con 17 años no te esperas esto"
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año: esta será la nueva ubicación
Provincia
- El pregón de Ana Ponf abre de par en par las puertas de la Feria de El Santo de Montilla
- El proyecto Eracis+ impulsa la inserción sociolaboral de 324 personas en Baena y Peñarroya-Pueblonuevo: "Queremos seguir avanzando en esta línea"
- El PFEA 2026 destinará casi 1,2 millones de euros a La Colonia de Fuente Palmera para 464 contratos y mejoras urbanas
Deportes
- El Marbella Football Center anuncia el primer amistoso del Córdoba CF: fecha, rival y horario del encuentro
- El Córdoba CF y la cantera vasca: memoria histórica para recuperar la confianza
Cultura
- La voz de Loquillo regresa al Festival de la Guitarra de Córdoba con la gira de 'Corazones legendarios'
Andalucía
- Segunda muerte por golpe de calor en Sevilla y tercera en Andalucía: un trabajador de 48 años se desploma en plena calle
- Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubren los cuerpos al sofocar un incendio
España
- El PSOE insta al PP a registrar su reforma de la Ley Electoral y cree que "tiene miedo" para las próximas generales: "No le salen las cuentas"
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- El mapa de radares de Córdoba baja a 45 tras perder uno en la Cuesta del Espino
- Urbanismo inicia la obra de la calle Sierra Nevada de Córdoba: conectará Huerta de Santa Isabel Oeste con la A-431 por Las Palmeras