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Luz Casal emociona a la Axerquía en una noche para el recuerdo

Luz Casal emociona a la Axerquía en una noche para el recuerdo / Víctor Castro

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

El problema de la duplicidad de nombres de calles en el callejero de Córdoba continúa generando incidencias en el reparto postal y en la atención de los servicios de emergencias, mientras el Consejo del Movimiento Ciudadano reclama una solución coordinada para ordenar la nomenclatura de las parcelaciones. Además, Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial desde hace casi un año y medio sin juicio, ha recibido por primera vez la visita de su pareja y ha podido acceder a la medicación que necesitaba, aunque su familia denuncia que su estado psicológico sigue deteriorándose. En el plano cultural, Luz Casal ha protagonizado una de las grandes citas del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba con la presentación de Me voy a permitir, su nuevo proyecto sobre el escenario del teatro de la Axerquía.

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