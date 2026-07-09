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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El test de un minuto que mide el duelo por la muerte de una mascota: la UCO fija seis preguntas para detectar señales de alerta

Una investigación de las universidades de Córdoba y Sevilla valida una herramienta rápida para identificar cuándo la pérdida de un animal de compañía puede derivar en un duelo complicado

En la imagen destacada, los investigadores Javier López Cepero (US), Juan Morgaz Rodríguez (UCO) y la investigadora Pilar Muñoz Rascón (UCO)

En la imagen destacada, los investigadores Javier López Cepero (US), Juan Morgaz Rodríguez (UCO) y la investigadora Pilar Muñoz Rascón (UCO) / CÓRDOBA

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María Roso

Perder una mascota puede ser mucho más que despedirse de un animal de compañía y para muchas personas supone la ruptura de un vínculo emocional profundo y cotidiano, con un impacto psicológico que no siempre encuentra comprensión en el entorno. Ese dolor, a menudo minimizado socialmente, puede quedar sin expresar y dificultar una gestión adecuada del duelo.

Ahora, una investigación conjunta de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Sevilla ha desarrollado y validado una herramienta que permite evaluar de forma rápida la intensidad del duelo tras la pérdida de una mascota. El cuestionario, denominado PBQ-R, se completa en aproximadamente un minuto y consta de solo seis preguntas.

Las instalaciones de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Sadeco acogen en estos momentos 350 animales, perros y gatos principalmente, y cuentan con una red de voluntarios que los visitan a diario.

Gatos en la protectora de Sadeco. / Víctor Castro

El objetivo no es sustituir la atención psicológica, sino facilitar una primera detección de señales de alerta, ya que permite identificar si el duelo se encuentra dentro de unos niveles esperables o si, por el contrario, alcanza una intensidad elevada que aconseje derivar a apoyo profesional. “Se trata de una herramienta más fácil para momentos difíciles que debería complementarse con posterioridad con ayuda psicológica”, explica la investigadora de la UCO, Pilar Muñoz Rascón.

Los veterinarios, clave en el acompañamiento del duelo

La propuesta, publicada en la revista científica Research in Veterinary Science, parte de un cuestionario previo desarrollado por la Universidad de Sevilla, que evaluaba la gravedad del duelo mediante 20 preguntas. La nueva versión reduce y simplifica esa escala para convertirla en una herramienta más práctica y aplicable en contextos reales, especialmente en clínicas veterinarias.

Una veterinaria corta el pelo a un perro en una imagen de archivo.

Una veterinaria corta el pelo a un perro en una imagen de archivo. / EFE

El estudio también resalta como clave el papel de los profesionales veterinarios, ya que con frecuencia son ellos quienes acompañan a los tutores en los momentos finales de la vida de sus animales y en los instantes posteriores a la pérdida. Pero no siempre cuentan con formación específica para afrontar ese acompañamiento emocional.

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Ahora, la investigación analiza también cómo viven este duelo los propios profesionales veterinarios en comparación con la población general, y los resultados muestran que, aunque los veterinarios presentan una respuesta más adaptativa ante la pérdida de una mascota, una parte importante sigue encontrando dificultades para gestionar ese dolor.

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