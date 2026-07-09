El incendio en Las Quemadas evoluciona favorablemente: restablecida la circulación de trenes entre Córdoba y Alcolea y el tráfico en la N-IV

La circulación ferroviaria entre Alcolea y Córdoba ha permanecido suspendida durante hora y media en la tarde de este jueves como consecuencia de un incendio de pastos declarado junto a la infraestructura ferroviaria, un suceso ajeno a la explotación del servicio, pero que ha obligado a interrumpir el tráfico de trenes por motivos de seguridad, como ha informado Adif. La circulación se ha restablecido a las 20.17 horas, después de que los bomberos lograran estabilizar el fuego.

El fuego, ya controlado, se originó sobre las 15.35 horas en las inmediaciones de la antigua N-IV, a la salida del polígono industrial de Las Quemadas, a la altura del tanatorio de Córdoba. Y obligó a cortar el tráfico en la zona hasta las 20.43 horas, cuando el Ayuntamiento de Córdoba ha confirmado que se han levantado los puntos de control.

Un tren de Iryo parado antes de llegar a Córdoba por un incendio junto a las vías. / Manuel Murillo

Las llamas, avivadas por el viento, se han propagado rápidamente a ambos lados de la carretera, lo que ha complicando las labores de extinción y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.

El fuego, estabilizado pero no controlado

En un primer momento intervinieron efectivos del parque de bomberos de El Granadal y agentes de la Policía Local de Córdoba, que activaron el dispositivo de respuesta. Sin embargo, la intensidad del viento está dificultando el control del incendio, por lo que ha sido necesaria la incorporación del Plan Infoca con medios terrestres para reforzar las tareas de extinción.

Superficie quemada por un incendio este jueves en Las Quemadas. / Manuel Murillo

El fuego, en estos momentos, se encuentra estabilizado, según han confirmado fuentes municipales. Como medida preventiva, las autoridades han establecido un cordón de seguridad en la zona para proteger el tanatorio, que finalmente no ha tenido que ser desalojado.

La circulación, suspendida por falta de visibilidad

Asimismo, la circulación de vehículos ha quedado cortada en la salida del polígono debido la escasa visibilidad provocada por el humo. Desde el Ayuntamiento confían en que se restablezca pronto la normalidad en la carretera.

Agentes de Policía regulan la circulación en la salida de Las Quemadas. / Manuel Murillo

Estas circunstancias irremediablemente afectan a los trenes. La proximidad de las llamas a la línea ferroviaria ha obligado a suspender la circulación y, por tanto, se han visto afectados los servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía. La interrupción repercute en los trenes de los tres operadores que prestan servicio: Renfe, Ouigo e Iryo.

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Cortes de tráfico en la N-IV debido a un incendio de pastos. / Manuel Murillo

Por el momento no hay una previsión oficial para la reanudación del tráfico ferroviario, que dependerá de la evolución del incendio y de que pueda garantizarse la seguridad tanto de la infraestructura como de las circulaciones.