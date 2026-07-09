Sigue el pulso por los cines de verano: Bellido pide adquirirlos a la Junta de Andalucía y el dueño anuncia comprador y ofrece tanteo al Ayuntamiento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha brindado a la oposición y a la coordinadora SOS Cines de Verano crear una mesa de trabajo sobre los cines de verano y ha justificado la petición que el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho ahora a la Junta de Andalucía para que compre los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia ejerciendo el derecho de tanteo (la administración puede comprar antes de que se cierre la venta con otro comprador) y retracto (la administración puede quedarse con el bien después de que ya se haya vendido, pagando el mismo precio).

El primer edil ha insistido este jueves en el salón de plenos en que piden a la Administración andaluza ejercer esa fórmula de adquisición preferente de los cines, conforme a la Ley de Patrimonio, al no haber sido informada en su momento de la compra-venta de los espacios: "Nuestra competencia aquí es supletoria, está por detrás de la Junta de Andalucía que tiene derecho preferente al tanteo y retracto", ha asegurado.

El alcalde, José María Bellido, antes del comienzo del pleno. / CÓRDOBA

El regidor ha recordado, además, la moción que aprobó el pleno en octubre del 2023 en la que se comprometía a pedir a la Junta de Andalucía la declaración como BIC de los espacios, velar por mantener la actividad de exhibición cinematográfica y arbitrar la fórmula jurídica de colaboración pertinente con los propietarios (entonces se estaba en plena clarificación de la herencia de Martín Cañuelo) o futuros propietarios la renovación del mismo.

Espacios culturales históricos

Bellido sostiene que aquella moción ha quedado ahora sin vigencia, dado que el propietario de los cines ha dejado de ofrecer cine en sus espacios y ha explicado que cuando dijo que el de los cines era "un problema irresoluble" se refería estrictamente a este verano, cuando ya era imposible dar luz verde a las proyecciones. Asimismo, ha explicado que modificará el plan de ordenación para catalogar los cines como espacios culturales históricos, para que en el futuro el Ayuntamiento pueda proyectar películas en estos recintos.

Qué películas podría proyectar el Ayuntamiento

Por otro lado, el alcalde ha explicado que las proyecciones públicas deberán regirse por la Ley del Cine, que recoge que la programación de obras cinematográficas solo se podrá hacer en estos casos de películas con una antigüedad no menor de 12 meses desde su estreno en salas de cine y a un precio gratuito o simbólico (como hace, por ejemplo el C3A).

El empresario Antonio Amil, en el cine de verano Fuenseca, que no abrirá esta temporada estival. / A. J. González

Qué dice el actual propietario de los cines

El propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, ha insistido hoy en declaraciones a CÓRDOBA que su decisión de no abrir este verano se ha debido estrictamente a carecer de licencia y ha lamentado "la falta de voluntad política" para buscar fórmulas para concederla.

Por otro lado, Amil ha asegurado que los cines no están dentro de los bienes culturales de la Junta de Andalucía, por lo a su juicio la administración andaluza no tienen derecho a retracto. "Nosotros informamos a la Junta de Andalucía en la firma por cortesía hacia las instituciones y para que supiera que el Ayuntamiento no había ejercido el derecho a compra", explica.

En último lugar, Amil señala que van a registrar la oferta por 850.000 euros de una asociación cultural y artes escénicas de Córdoba que tienen un proyecto cultural y de artes escénicas compatibles con la actividad en los tres espacios y que seguirían proyectando cine. "Solo hemos aceptado esa oferta porque es la única que garantiza que esos espacios no se pierdan dedicándose al cine y a actividades culturales, pero como el Ayuntamiento sigue siendo hasta el 29 de octubre nuestro inquilino, le vamos a dar de nuevo el derecho de tanteo", ha concluido diciendo.