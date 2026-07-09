Valoración
El sector jurídico ve insuficientes las siete nuevas plazas judiciales en Córdoba: «Menos da una piedra»
Aunque agradecen la ampliación, aseguran que «el verdadero cuello de botella» está en la falta de letrados y funcionarios
Los representantes del ámbito jurídico y judicial de Córdoba valoran de forma positiva la creación de siete nuevas plazas judiciales en la provincia, aunque advierten de que la medida está lejos de resolver la situación de «colapso» que arrastran los tribunales de la capital y de otros partidos judiciales.
Para el secretario coordinador de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, es «una buena noticia» la decisión de crear cinco nuevas plazas en el Tribunal de Instancia de Córdoba y dos en el de Lucena, una de ellas en la nueva Sección de Violencia sobre la Mujer. También considera acertada la elección de las áreas reforzadas: dos plazas en la Sección Civil, una en Familia, Infancia y Capacidad, una en la Sección de lo Social y otra en la Sección de lo Mercantil, además de las dos previstas en Lucena.
Lejos de resolver el atasco
No obstante, Guerra advierte de que esta ampliación no bastará para acabar con el «atasco» de los juzgados cordobeses, ya que no viene acompañada de un incremento equivalente de letrados de la Administración de Justicia. Por ello, considera que su impacto será «limitado» y que no se notará de forma «importante» en el funcionamiento diario de los órganos judiciales.
A su juicio, deberían haberse creado «las mismas plazas de letrado» que de jueces. Además, Guerra incide en que el bloqueo de la Justicia cordobesa también está motivado por la «falta de funcionarios y de personal de auxilio judicial». En este sentido, denuncia que hay bajas que no se cubren y una falta de personal que tiene un impacto directo en la tramitación de los procedimientos. También reclama la creación de nuevas plazas en la Audiencia Provincial.
«Menos da una piedra»
En una línea similar se pronuncia Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, que también valora positivamente la noticia, aunque resume su cautela con ironía: «Menos da una piedra». Por un lado, espera que la medida llegue a materializarse, ya que recuerda que actualmente «no hay Presupuestos Generales» para llevarla a cabo.
Arias reconoce que se han seleccionado algunas de las secciones donde la situación era «más agobiante», aunque considera que el refuerzo sigue siendo insuficiente. En su opinión, hacen falta más plazas en Civil, otras tantas en Penal y también en la Audiencia Provincial.
El presidente de los abogados coincide con Guerra en que el «verdadero cuello de botella» está en la falta de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. Por ello, reclama que la creación de plazas judiciales vaya acompañada de un aumento de personal suficiente para que el refuerzo tenga un efecto real en la actividad diaria de los tribunales.
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