Santa Ana de la Albaida, la calle de Córdoba que se multiplicó en el mapa: "Unos vecinos aseguraron la casa que no era la suya"

Desde hace dos décadas existe en Córdoba una calle llamada Santa Ana de la Albaida, situada en un núcleo urbano cerca de la carretera de Trassierra. Aunque estas viviendas están regularizadas desde hace años y esa vía tiene ese nombre desde entonces, ahora han surgido tres zonas más que se llaman del mismo modo: Santa Ana de la Albaida Norte, Santa Ana de la Albaida Baja y el entorno de la calle Olivar Viejo, que también ha sido identificado o rebautizado con el nombre de la santa en cuestión.

La duplicidad en el callejero está generando a esta comunidad de vecinos problemas en el reparto postal, en la localización de los servicios de emergencia e incluso en la contratación de servicios como la luz o el agua.

Gema, una de las vecinas de Santa Ana de la Albaida, “la auténtica”, confirma los habituales problemas y las numerosas equivocaciones que genera la repetición del nombre de las calles. «Es terrible: se pierden muchos paquetes y algunas empresas de reparto son muy listas y no te dicen qué ha pasado con ellos; se han perdido cartas, algunas oficiales o de médicos, y hay que salir a veces a buscar a las ambulancias porque se pierden por el camino», resume esta vecina.

Los problemas con el callejero han llevado a algunos residentes de esta parcelación a exhibir en sus buzones mensajes explícitos para que los puedan leer los repartidores: «Aquí no vive la familia Martos».

El problema de estos vecinos de Córdoba les ha llevado a registrar un escrito en el Ayuntamiento de Córdoba para advertir formalmente de la situación y pedir una solución. Además, los residentes de esta parcelación regularizada responsabilizan en parte al Consistorio cordobés porque, según relatan, el Catastro ha ido incorporando a vecinos de Turruñuelos y a los de Olivar Viejo como residentes de la calle Santa Ana de la Albaida, incluso con números de vivienda duplicados.

Problemas a diario

Los problemas que esto está generando son diarios, según relata la representante vecinal. «A unos vecinos les ha ocurrido que aseguraron una casa que no era la suya, porque tenía la misma dirección que otra vivienda en el Catastro. Lo descubrieron la primera vez que fueron a dar un parte por una avería y los del seguro les describieron una casa con unas características de metros, zona de jardín, etcétera, que no coincidían con la suya», relata Gema, que invita a pensar en qué hubiera ocurrido si la vivienda hubiese sufrido un incendio o alguna calamidad.

Otros vecinos compraron unos sillones, pero el reparto de la tienda los llevó a otro domicilio ubicado en la calle del Olivar Viejo. «A mí se me han perdido varios paquetes y con suerte me han devuelto el dinero porque siempre compro con PayPal», añade esta vecina, que reclamó y mantuvo una reunión con responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los vecinos de Santa Ana de la Albaida confían en que la solución sea renombrar las calles que recibieron el nombre con posterioridad a la suya, y advierten de que, si es su vía la que finalmente cambia de nombre, «denunciarán» a quien haga falta. No están dispuestos a asumir costes como el del cambio de escrituras.