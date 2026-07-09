PP y Vox pactan agilizar por urgencia las exhumaciones en Córdoba pero dejan en el aire el apoyo de la Junta de Andalucía

El PSOE ha exigido este jueves la reanudación de las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud, paralizadas desde diciembre y cubiertas de nuevo. Lo ha hecho con la defensa de una moción en el Pleno de Córdoba en la que han pedido la renovación inmediata del convenio de financiación que ha permitido iniciar estos trabajos para recuperar los restos de los represaliados por el franquismo en la capital cordobesa.

En el salón de plenos se ha escuchado la voz de los familiares de las víctimas en la voz de Mar Téllez, presidenta del Foro Memoria Histórica de Andalucía. No así la de Carmen Sánchez, portavoz de la Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba, cuya petición de palabra se ha desestimado al no constar en el registro municipal de asociaciones. La representante ciudadana ha denunciado "el cinismo político" del equipo de gobierno al dejar "morir" la subvención recibida para las exhumaciones, y ha recordado que los derechos humanos "no tienen color político" animando a concluir los trabajos comenzados en las fosas. "No sean cómplices del olvido, no pasen a la historia como el gobierno de Córdoba que volvió a echar tierra sobre la memoria de las victimas".

El alcalde, José María Bellido, antes del comienzo del pleno. / CÓRDOBA

Qué se ha aprobado

Partido Popular y Vox han aprobado una enmienda conjunta en la que el gobierno local se compromete a agilizar la contratación por vía de urgencia para la continuidad de los trabajos de exhumación. El Ayuntamiento desarrolla esta labor, en el marco de la Resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática por la que se concede al Ayuntamiento de Córdoba una subvención de 1.50.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

Asimismo, se comprometen a firmar a la mayor brevedad posible el convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial para la continuación de los trabajos, si bien retrasa la rúbrica de la Junta de Andalucía a la constitución del nuevo Gobierno y a que se haga si la administración andaluza "estima conveniente su incorporación al nuevo convenio". Cabe recordar que dentro de las 150 medidas del pacto que han suscrito PP y Vox a nivel andaluz para nombrar al presidente Juanma Moreno se recoge explícitamente la sustitución de la Ley de Memoria Histórica vigente en Andalucía por una nueva Ley de Concordia, que no garantiza las exhumaciones.

Pacto PP-Vox

En la presentación de la moción, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez, ya había alertado de la posibilidad de que el pacto entre PP y Vox en la Junta de Andalucía afectara a la parálisis del convenio para las exhumaciones en Córdoba. Este convenio fue suscrito por el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central). Gracias a este acuerdo se han exhumado más de 1.000 cuerpos e identificado a 189 personas como víctimas de la represión franquista en Córdoba desde octubre de 2023.

El Ayuntamiento anunció recientemente que sacaría este mes de julio un contrato menor para reanudar los trabajos, mientras las administraciones renovaban el convenio de 2020. El mismo alcalde, José María Bellido, aseguró que la continuidad de los trabajos estaban garantizados "sin ninguna duda". Los socialistas consideran que los argumentos expuestos por el equipo de gobierno sobre las trabas administrativas son excusas, y que el problema que hay detrás de este asunto es la falta de voluntad política.

Antonio Hurtado y JuanHidalgo, en el salón de plenos. / C. TOCADOS / COR

Derechos humanos, dignidad y calidad democrática

La moción del PSOE insta a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial a firmar durante este mismo mes de julio un nuevo convenio de cuatro años con el Ayuntamiento de Córdoba; incorporar una cláusula que garantice que las fosas no volverán a cerrarse hasta la finalización completa de las exhumaciones; licitar de manera urgente un nuevo contrato que impida nuevas interrupciones y poner en funcionamiento una oficina permanente de atención a los familiares que permita realizar las pruebas de ADN con independencia de la empresa adjudicataria.

"Estamos hablando de derechos humanos, de dignidad y de calidad democrática. Córdoba no puede permitirse retroceder. Lo que reclamamos es que las administraciones cumplan la palabra que dieron a las víctimas y a sus familias", ha concluido Joaquín Dobladez.

Parte de la ciudadanía asistente en el salón de plenos han dado la espalda al concejal de Vox Miguel Castellano mientras defendía su argumentario. / CÓRDOBA

Estreno del concejal de Vox

El nuevo concejal de Vox Miguel Castellano se ha estrenado en el Pleno de Córdoba con esta moción sobre memoria histórica y su intervención ha provocado el enfado manifiesto de parte de los asistentes al pleno y familiares de víctimas del franquismo, que se han puesto de espaldas para mostrar su rechazo a sus palabras. Castellano ha rechazado las leyes de memoria asegurando que provocan la ruptura de la concordia, condenado el comunismo y "de manera taxativa todos los episodios violentos y sangrientos" ocurridos en España, pero poniendo en la misma línea el golpe de estado, la Segunda República y los asesinatos de ETA en la democracia.

Parte de los asistentes han mostrado su rechazo tachándolo de "fascista" y defendiendo la necesidad de recuperar los restos de sus familiares enterrados en las fosas. La viceportavoz de Hacemos, Irene Ruiz, le ha recordado a Castellano que gracias a los comunistas España pudo pasar de una dictadura a una democracia.