El Pleno de Córdoba pide a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales

El Pleno de Córdoba ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales. El Partido Popular, que goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba, ha sacado adelante con los votos de los tres concejales de Vox una moción en la que se exige al dirigente socialista que llame ya a los españoles a las urnas. Los de Santiago Abascal, no obstante, han afeado a los populares que no hayan promovido una moción de censura y que no hayan apoyado los intentos de Vox de presentarla.

Los populares han presentado esta moción en otros ayuntamientos para exigir a Sánchez la convocatoria de elecciones generales y convertir los ayuntamientos en cajas de resonancia de la política nacional. El PP entiende que la situación en España es "insostenible con la sombra de la corrupción" marcando la vida pública y perjudicando a los territorios. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha relatado la lista de casos judiciales en el entorno del Gobierno central como los casos Zapatero, Koldo, Ábalos, mascarillas, Cerdán, Fiscal General, Begoña, David Sánchez, Gallardo, Leire, cloacas, Tito Berni, directora de la Guardia Civil o la SEPI.

Miguel Ángel Torrico (PP), en el salón de plenos. / CÓRDOBA

Intentos del PSOE de impedir el debate

El debate y la aprobación de esta moción se ha producido a pesar de los intentos del PSOE de impedir que se produjesen al entender que es una cuestión que excede a las competencias del Ayuntamiento de Córdoba. En líneas generales, la secretaría del Pleno replicó a los socialistas que aunque efectivamente el asunto no es competencia municipal, se puede debatir porque no tiene efectos jurídicos directos y se presentaba como una declaración política sin vinculación jurídica como tantas otras que se han debatido y aprobado en el salón de plenos.

95 millones pedidos en ayudas

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, han lamentado que los populares pidan la dimisión de Pedro Sánchez, al mismo tiempo que han pedido al Gobierno central 95 millones de euros, dentro del programa de ayudas de 7.000 millones para Andalucía y Extremadura por los daños causados por sucesos climatológicos adversos. “Esa solicitud la mantienen oculta”, ha denunciado el edil para detallar en qué quiere gastar el gobierno local esas ayudas: 27 millones para asfaltado viario; 17 millones para el EDAR de La Golondrina; 10 millones para infraestructuras de saneamiento para la zona Sur y 12 para la de Poniente; 3,5 millones para reparación de caminos; 6 millones de aliviaderos del sistema de saneamiento, o 1 millón colegios, entre otros.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, en el salón de plenos. / C. TOCADOS / COR

“A quien le piden 95 millones de euros le piden la dimisión; es para que se les caiga la cara de vergüenza porque son meros peones; este es el Gobierno que mejor se ha portado con Córdoba”, ha dicho Hurtado para poner en valor los proyectos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha implementado en Córdoba como la BLET, el tren de cercanías, el aeropuerto o la Biblioteca Grupo Cántico. “El PSOE está trayendo a Córdoba todo lo que no trajo Rajoy”, ha dicho Hurtado que ha terminado diciendo: "Estoy orgulloso del Gobierno de Pedro Sánchez".

José Carlos Ruiz (Hacemos) habla con los socialista Ángel Ortiz e Isabel Bernal. / C. TOCADOS / COR

Hacemos acusa al PP de no querer hablar de Córdoba

El viceportavoz de Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz, por su parte, ha lamentado que el PP use el salón de plenos como "caja de resonancia" de lo que ocurre en Madrid y ha contabilizado medio centenar de mociones promovidas por los populares en el Pleno de Córdoba sobre Pedro Sánchez. En este sentido, Ruiz ha asegurado que lo que no quiere hacer el PP es hablar de la crisis de Sadeco, de las subidas de las tasas de agua y basura, de los 500.000 euros para una estatua de Fernando III, de los apartamentos turísticos o del Pabellón de la Juventud, "En definitiva, ustedes no quieren hablar de Córdoba".

Además, ha respondido al listado de Torrico sobre casos de corrupción vinculados con el PSOE, con una lista similar: "Gurtel, Lezo, Kitchen, Blascon, Púnica; Palma Arena, Montero, De Cams, Zaplana, Jorge Fernández, Rodrigo Rato, Ignacio González, Aguirre, Correa, M.Rajoy, José Luis Peña, Mazón y Cospedal".

El texto aprobado

En concreto, lo aprobado por el Pleno dice así: “Urge al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa.”