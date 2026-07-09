Persigue armado a una persona y cuando acude la Policía se esconde tras un coche: detenido un ladrón en el Parque Azahara

La tranquilidad de la tarde del pasado domingo en el entorno del Parque Azahara se vio alterada por una secuencia que terminó con un detenido, dos cuchillos intervenidos y varias víctimas de robos. La rápida actuación de la Policía Nacional permitió arrestar a un hombre como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación cometidos en apenas unos minutos, además de relacionarlo con otro asalto y una estafa denunciados a finales del pasado mes de junio.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 21.00 horas, cuando el 091 recibió una alerta que informaba de que un individuo armado con un cuchillo perseguía a otra persona por la vía pública en las inmediaciones del Parque Azahara. De inmediato, varias patrullas se desplazaron hasta la zona para localizar al sospechoso.

Según la investigación, el hombre había intentado asaltar instantes antes a una primera víctima a la que amenazó con un arma blanca para exigirle sus pertenencias. Poco después abordó a una segunda persona utilizando el mismo método. En esta ocasión logró apoderarse de dinero en efectivo y otros efectos personales antes de huir.

Huida, persecución y detención

La búsqueda policial no tardó en dar resultado. Al detectar la presencia de los agentes, el sospechoso emprendió la fuga a pie, iniciándose una persecución por la zona. Finalmente, los policías lo localizaron oculto tras un vehículo, donde trató de pasar desapercibido. Su aspecto coincidía plenamente con la descripción facilitada por las víctimas y los testigos.

Durante el registro, los agentes recuperaron dinero en efectivo y una batería externa para teléfono móvil que, presuntamente, acababan de ser sustraídos a una de las víctimas. Además, localizaron dos armas blancas escondidas entre unos setos, lugar donde el arrestado supuestamente las había arrojado mientras intentaba escapar de la Policía.

Vinculado a otro robo y a una estafa

Las pesquisas permitieron además relacionar al detenido con otra investigación abierta por un robo con violencia e intimidación y un delito de estafa denunciados a finales de junio.

En ese caso, la víctima recuperó la tarjeta bancaria que le había sido sustraída después de que los investigadores comprobaran que el presunto autor la había utilizado para realizar una compra en un establecimiento comercial tras cometer el robo.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de tres delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de estafa. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos.