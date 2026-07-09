Pacma pide al Ayuntamiento de Córdoba comprar todas las licencias de coches de caballos hasta su progresiva desaparición

Miembros del Partido Animalista (Pacma), entre ellos su presidente nacional, el cordobés Javier Luna, han protagonizado este jueves una protesta durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba para reclamar el fin de las calesas tiradas por caballos en la ciudad y exigir al Consistorio que compre las licencias municipales de coches de caballos hasta la eliminación progresiva del servicio.

La formación animalista ha acudido al salón de plenos con carteles en los que podían leerse mensajes como «No a la crueldad animal» y «Fin a los coches de caballos para el turismo». Con esta acción, Pacma ha querido denunciar que los caballos continúan prestando servicio como animales de tracción en Córdoba pese a las elevadas temperaturas registradas durante la actual ola de calor.

Imagen del salón de plenos con protestas de los animalistas, por los cines de verano, la reanudación de las exhumaciones y la condena al maltrato animal. / C. TOCADOS

Pacma denuncia el uso de caballos durante la ola de calor

Desde Pacma consideran «inaceptable» que los caballos sigan trabajando en el servicio turístico de calesas en condiciones de calor extremo. El partido sostiene que estos animales son sometidos a un esfuerzo físico que compromete seriamente su bienestar, incluso con las restricciones horarias vigentes durante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET.

La protesta se enmarca en la campaña que la formación mantiene activa para acabar con el uso de caballos como animales de tracción en Córdoba y en otros municipios donde todavía existen coches de caballos destinados al turismo.

Compra de licencias para sustituir las calesas en Córdoba

Los representantes de Pacma han reclamado al Ayuntamiento de Córdoba la eliminación progresiva del servicio mediante la compra de las licencias municipales de calesas. Según el partido, esta fórmula permitiría una transición justa para los titulares de las licencias y evitaría la continuidad de un modelo turístico basado en la tracción animal.

Pacma recuerda que esta medida ya ha sido aplicada en Málaga para avanzar hacia la desaparición de los coches de caballos y defiende que Córdoba puede seguir el mismo camino.

Alternativas sin tracción animal para el turismo

El Partido Animalista propone sustituir las calesas tiradas por caballos por alternativas sin explotación animal, como vehículos eléctricos o tuktuks, que podrían mantener el servicio turístico sin recurrir al uso de animales.

Pacma, que mantiene activa una campaña de recogida de firmas físicas contra esta actividad, ha anunciado que continuará impulsando iniciativas institucionales y acciones de sensibilización para lograr el fin definitivo de los coches de caballos en Córdoba.