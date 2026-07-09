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Ayuntamiento de Córdoba

El nuevo concejal de Vox Miguel Castellano jura por España el cargo de concejal tras la salida de Paula Badanelli

La nueva portavoz del partido de Abascal en Capitulares será la concejala Marta León

Miguel Castellano, nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba

Miguel Castellano, nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba / CARLOS TOCADOS

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El nuevo concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano ha tomado posesión deL acta este jueves en el Pleno de Córdoba jurando "por España" el cargo. El nuevo edil entra en el salón de plenos como miembro de la Corporación municipal tras la renuncia de Paula Badanelli, hasta ahora portavoz municipal de la formación por su nombramiento como diputada por Córdoba en el Parlamento andaluz.

Miguel Castellano ocupaba el quinto puesto en la lista de las elecciones municipales de Vox en Córdoba. En los comicios del 2023, el partido de Santiago Abascal obtuvo tres actas gracias a 53.816 votos, que lo situaron como cuarta fuerza en Córdoba capital.

El edil Miguel Castellano saluda al alcalde José María Bellido tras tomar posesión de su acta de concejal

El edil Miguel Castellano saluda al alcalde José María Bellido tras tomar posesión de su acta de concejal / CARLOS TOCADOS

De asesor municipal a concejal

Miguel Castellano, que ha jurado el cargo esta mañana, trabajaba en la actualidad de asesor en el grupo municipal de Vox, partido en el que se afilió después de pasar por Ciudadanos. Llegó a ser diputado provincial de la formación naranja desde 2019 hasta 2022. Aquel año abandonó la portavocía del partido de Albert Rivera en la Diputación de Córdoba por desavenencias con sus compañeros y pasó entonces al grupo de no adscritos.

Como curiosidad, Miguel Castellano hizo público su salto a Vox en un festival nacional organizado por el partido en Madrid, donde acudió disfrazado de Luis de Góngora. Castellano es, además, coordinador de Vox en Córdoba capital.

La hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, acompañada por la nueva portavoz, Marta León, los concejales y nuevos consejeros de Vox.

La hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, acompañada por la nueva portavoz, Marta León, los concejales y nuevos consejeros de Vox. / CÓRDOBA

Segundo cambio en lo que va de mandato

Este es el segundo cambio importante registrado en el grupo municipal de Vox en lo que va de mandato. Antes que Badanelli se marchó Yolanda Almagro, cabeza de lista de Vox a la Alcaldía cordobesa en septiembre del 2024. Su marcha resituó de nuevo al frente de la formación a Badanelli, que se ha mantenido como cara visible del partido en Córdoba todo este tiempo. La parlamentaria andaluza sigue siendo presidenta de la formación en Córdoba.

Noticias relacionadas y más

En la sesión plenaria de este jueves se ha tomado conocimiento también del nombramiento como nueva portavoz de Vox en Capitulares de Marta León. Además de ella y de Miguel Castellano completa el grupo municipal el también diputado provincial Rafael Saco.

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