Lío en el reparto postal y en las emergencias por la duplicidad de nombres de calles en el callejero de Córdoba

¿Cuántas calles hay en Córdoba dedicadas al arbusto del madroño? ¿Y cuántas al olivo? De las primeras, al menos, existen tres y están ubicadas en tres códigos postales distintos: en las zonas del Patriarca, La Barquera -donde la vía figura en plural- y la Campiñuela Baja. Los vecinos de las dos últimas urbanizaciones bautizaron sus viarios muy probablemente por la existencia de árboles o arbustos de esta familia en la zona, sin comprobar si ya había alguna calle llamada así en Córdoba. Lo mismo ocurrió con otras tantas vías dedicadas al olivo: una en Santa Rosa y otras dos en la zona de Majaneque, amén de la plaza de la Flor del Olivo.

En Córdoba, esas repeticiones en el callejero ya se tuvieron que afrontar cuando Santa Cruz pasó a ser una barriada de la capital cordobesa en 1996, después de haber pertenecido hasta entonces al municipio de Montilla. La solución tampoco fue demasiado compleja, ya que el Ayuntamiento de Córdoba se limitó entonces a añadir el apellido de la barriada. Por ejemplo: plaza de Andalucía de Santa Cruz.

Responsabilidad municipal

Las duplicidades en el callejero suelen darse en urbanizaciones de nueva construcción o en parcelaciones consolidadas al margen del desarrollo urbano ordinario, donde el propio vecindario bautiza sus viales a medida que se construyen viviendas y se abren caminos de acceso. La repetición, lejos de ser una anécdota, genera graves problemas en asuntos de índole cotidiana y doméstica, como la recepción de correspondencia o suministros, la localización de viviendas por parte de empresas de reparto o la asistencia de los servicios de emergencias, incluidas ambulancias, Policía o Bomberos.

Duplicidad en el callejero de Córdoba: calle Olivar Viejo o Santa Ana de la Albaida. / Manuel Murillo / COR

De todas las batallas que tiene pendiente el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), esta es una de ellas: trabajar en un callejero oficial, incluidas las zonas no urbanas de la capital, que no tenga duplicidades y que pueda ser utilizado como referencia común por el Ayuntamiento, el padrón, Correos, Catastro, servicios públicos y operadores privados.

El presidente del organismo de participación ciudadana, Juan Andrés de Gracia, confirma que en los últimos años han crecido las quejas vecinales y los problemas en este sentido, coincidiendo, además, con el incremento de primeras viviendas en parcelaciones y con la demanda de servicios postales a domicilio por el comercio electrónico.

125 parcelaciones, 50.000 residentes

En el término municipal de Córdoba, uno de los de mayor extensión en Andalucía, hay unas 125 parcelaciones, donde se calcula que viven entre 45.000 y 50.000 personas. Los nombres de las calles de todas estas urbanizaciones no están todavía en el callejero oficial de la ciudad. «Esta circunstancia, que se ha visto agravada después del confinamiento, cuando se han incrementado las primeras viviendas en urbanizaciones, está provocando muchos problemas en cuestiones de seguridad, ambulancias y reparto comercial, con el auge de la paquetería», advierte Juan Andrés de Gracia. El representante ciudadano sostiene, además, que a veces el padrón tampoco es una referencia clara, por lo que el problema se acrecienta.

El callejero municipal forma parte de la organización urbana y administrativa de los municipios. Por tanto, en su corrección o modificación debe actuar el Ayuntamiento, normalmente a través de áreas como Urbanismo, Estadística o Padrón, Infraestructuras, Presidencia o Secretaría General, según la organización interna de cada consistorio.

Así, si hay duplicidad de nombres de calles dentro del municipio de Córdoba, tendría que ser el Ayuntamiento el organismo que apruebe el cambio o la aclaración del nombre de la vía mediante el procedimiento municipal correspondiente. Si la duplicidad se produce en el padrón, que gestiona el Consistorio, el Instituto Nacional de Estadística coordina la base padronal a partir de las variaciones que le remiten los ayuntamientos.

En suma, la competencia para corregir duplicidades en el callejero corresponde a los ayuntamientos, sin perjuicio de que las modificaciones se deban comunicar después al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Catastro, a Correos y a otros organismos para actualizar sus bases de datos.

Furgoneta de reparto de Correos. / CÓRDOBA

Correos y los casilleros pluridomiciliarios

Con Correos, por ejemplo, la mayoría de las parcelaciones ha llegado a acuerdos para instalar grupos de buzones o casilleros concentrados pluridomiciliarios a la entrada de las mismas, con el fin de evitar que los carteros tengan que hacer un reparto puerta a puerta.

Fuentes de Correos explican a CÓRDOBA que se aplica la normativa recogida en la Ley 43/2010, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y el Real Decreto 437/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios postales. En particular, se remiten a la regulación sobre la entrega de envíos postales en entornos especiales, que contempla los diseminados, viviendas aisladas y zonas de baja densidad.

«Cuando las viviendas se encuentran alejadas de la vía pública o presentan características que dificultan un reparto domiciliario eficiente, la distribución se realiza mediante buzones individuales situados al paso o mediante casilleros concentrados pluridomiciliarios. La normativa permite además que Correos acuerde con vecinos, ayuntamientos y promotores la ubicación y financiación de estas instalaciones para garantizar la prestación del servicio postal universal», explican desde Correos.

Aunque este tipo de buzones son una solución, tampoco están exentos de problemas. «Los buzones alejados de las casas generan inseguridad y ahora más, porque se piden cada vez más cosas por Internet al domicilio —comenta De Gracia—. Muchos vecinos recurren a la contratación de apartados postales o envían sus paquetes a tiendas y establecimientos que se dedican a la recogida de paquetería para evitar problemas».

Carteles que señalizan las obras de urbanización de Santa Ana de la Albaida. / CÓRDOBA

Qué hace el Ayuntamiento

Este periódico ha tratado de recabar sin éxito información en el Ayuntamiento sobre este asunto, pero ha podido saber que la Oficina del Territorio está trabajando en esta línea y ha hecho un primer trabajo sobre algunas zonas no urbanas para tratar de poner orden en el callejero. Además, se está trabajando en el área de Servicios Centrales para unificar el padrón y agilizar la gestión de expedientes y listas de espera.

El Consejo del Movimiento Ciudadano, por su parte, se ha reunido ya con todos estos servicios y ha pedido la constitución de un grupo de trabajo específico para ordenar el callejero. «Es necesario que se pongan de acuerdo y trabajen en esta demanda vecinal porque es una necesidad», asegura Juan Andrés de Gracia.

Modelos SIG

Algunas parcelaciones de Córdoba, como Las Siete Fincas, han iniciado un trabajo pormenorizado por calles centrado en la prevención de incendios. Además, este documento incorpora información valiosa para los servicios de emergencia sobre los residentes de la parcelación, las vías de salida y un índice de calles. El trabajo se basa en un modelo SIG, siglas de Sistema de Información Geográfica: un mapa inteligente con datos asociados que permite localizar, consultar, cruzar y corregir información territorial, como calles duplicadas, errores de numeración, caminos de acceso o límites urbanos.

En el contexto municipal ya trabajan con este tipo de modelos SIG empresas como Emacsa, muy avanzada desde el punto de vista digital gracias a una inversión de 6,3 millones, mientras que Sadeco llegó a impulsar un intento similar hace unos años. «Nosotros nos hemos reunido ya con la delegada, Cintia Bustos, responsable del padrón, que tiene intención de empezar a trabajar en estos temas de manera coordinada con otros servicios municipales», apostilla el presidente del CMC.