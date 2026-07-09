Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de julio de 2026

Festival de la Guitarra

Actuación de David Russell

Dentro de la programación del Festival de la Guitarra, tendrá lugar la actuación de David Russell, considerado una de las grandes figuras de la guitarra clásica a nivel internacional.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.30 horas.

Apertura nocturna de museos

Recital poético y musical ‘Lances líricos’ en el Taurino

Dentro de las actividades culturales programadas en paralelo a la apertura nocturna estival de los museos municipales, el grupo Res Nostrae ofrecerá en el Museo Taurino el recital poético y musical Lances líricos, mientras que en el Museo Julio Romero de Torres. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza de Maimónides, s/n. 22.00 horas.

Festival de la Guitarra

Concierto de Loquillo

El teatro de La Axerquía acoge el concierto de Loquillo, con su gira 2026.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal. 22.30 horas.

Cine de verano

Proyección de ‘Me llaman Radio’

Proyección de la película Me llaman Radio, con la colaboración de la AAVV La Fuensanta y Delegación de Participación Ciudadana.

CÓRDOBA. Plaza de la Juventud. 22.00 horas.

Ciclo 50 años

Proyección de ‘Inquisición’

Proyección de la película Inquisición, de Paul Naschy. Película española de 1976. Entradas: 0,90 euros.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella. 20.30 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. El proyecto fue seleccionado entre 17 candidaturas internacionales con el objetivo de dar visibilidad a las sociedades árabes. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria. Se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre.