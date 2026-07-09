Los fallecidos en Córdoba el jueves 9 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 10 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores Luque Ruiz

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Jesús Modelo Gallegos

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María Dolores García Gómez

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Luis Ruiz Moruno

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.