Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 9 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 10 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Dolores Luque Ruiz
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Jesús Modelo Gallegos
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María Dolores García Gómez
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Luis Ruiz Moruno
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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