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Los fallecidos en Córdoba el jueves 9 de julio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 10 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores Luque Ruiz

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Jesús Modelo Gallegos

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María Dolores García Gómez

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Luis Ruiz Moruno

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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