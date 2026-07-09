Diario CÓRDOBA entrega este viernes la primera edición de la 'Guía para perderse en Córdoba este verano'

La provincia de Córdoba ofrece numerosas alternativas de ocio para disfrutar de las vacaciones de verano. Con el objetivo de ordenar esta amplia oferta, Diario CÓRDOBA entrega este viernes 10 de julio, sin coste alguno, solo con la compra del periódico, la primera edición de la Guía para perderse en Córdoba en verano. La publicación unifica de forma útil y atractiva, en 112 páginas, la programación que proporcionan ayuntamientos, instituciones, asociaciones y empresas. De esta manera, los lectores ahorrarán tiempo a la hora de conocer las distintas propuestas y sabrán dónde dirigirse para participar y para aprovechar al máximo las posibilidades existentes para los distintos públicos.

Así, en Córdoba se puede disfrutar del verano con actividades acuáticas, deportes de aventura, turismo, cultura nocturna, festivales de teatro y musicales, así como con propuestas para pasarlo bien en entornos naturales. Además, la publicación, que patrocina la Diputación de Córdoba, da visibilidad a los municipios, a los recursos naturales, a los alojamientos rurales, a las empresas de turismo activo y eventos populares, buscando también huir del mito de que en Córdoba, por las altas temperaturas, no se pueden vivir grandes experiencias en el verano.

Instalaciones del parque acuático Aquasierra, en Villafranca de Córdoba. / CÓRDOBA

Ocho rutas atractivas para escoger

Las páginas de esta publicación incluyen opciones muy diversas, dirigidas a la población joven, familias, mayores, visitantes, deportistas, amantes de la cultura y público infantil, combinando opciones gratuitas, económicas, familiares, nocturnas, activas y de interior.

La guía se estructura en ocho rutas (azul familiar, joven y activa, senderos de Córdoba, escenarios vivos, noches patrimoniales, rural con estrellas, alojamientos singulares y festivales musicales). Cada propuesta incluye una ficha con datos de interés sobre la oferta, la organización y cómo poder contactar a través del teléfono o página web.

Práctica de 'rafting' en Benamejí e Iznájar. / CÓRDOBA

Quienes consulten la guía podrán conocer las alternativas que existen para disfrutar en familia, con propuestas como las piscinas más atractivas; el parque acuático de Villafranca; playas de interior, como las de los embalses de Iznájar, La Breña o La Colada, y las opciones de deportes náuticos que se pueden practicar, junto a viajes en barco por espacios naturales.

Un conocido mirador de ‘starlight’ en la comarca de Los Pedroches. / CÓRDOBA

La naturaleza, una gran alternativa

La publicación recoge a su vez la amplia ruta de senderos, los parques naturales o espacios protegidos mientras se hace deporte o, por qué no, la opción de asombrarse con las reservas Starlight que permiten observar las estrellas en Sierra Morena y Los Pedroches con gran luminosidad. En esta oferta hay que incluir también las posibilidades impulsadas por los ayuntamientos para divertirse por la noche a través de visitas a espacios monumentales o para pasarlo bien en festivales que se organizan.