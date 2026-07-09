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La cordobesa Valle García presenta su renuncia como gerente del SAS

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud agradece la confianza depositada en ella y se marcha "profundamente orgullosa del trabajo realizado"

Valle García durante su etapa como gerente del SAS.

Valle García durante su etapa como gerente del SAS. / AJ González

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la cordobesa Valle García, ha presentado este jueves su renuncia al cargo mediante una carta remitida al consejero de Salud y Consumo, Antonio Sanz, una decisión que, según ha adelantado la Cadena SER, ya le había comunicado días atrás.

En la misiva, García se despide agradeciendo la confianza depositada en ella durante su etapa al frente del organismo. "Ha sido un auténtico honor y un privilegio haber podido servir a Andalucía desde esta responsabilidad", señala en el escrito, en el que asegura marcharse "profundamente orgullosa del trabajo realizado" y con "la satisfacción del deber cumplido".

Por el momento no han trascendido los motivos de la renuncia y la Junta de Andalucía no ha informado sobre quién asumirá la dirección del SAS de manera provisional o definitiva, pero sí aseguran que es un pacto "previsto y pactado".

Una trayectoria ligada al hospital Reina Sofía

Valle García Sánchez, de 51 años, nació en Córdoba en 1975. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, especialista en Aparato Digestivo. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada al hospital Reina Sofía, donde realizó la residencia y desarrolló su carrera asistencial, docente e investigadora antes de asumir responsabilidades de gestión.

En junio de 2017 fue nombrada directora gerente del centro cordobés, cargo que desempeñó durante seis años y medio. Durante esa etapa impulsó proyectos relacionados con la innovación biomédica, la humanización de la asistencia y la gestión de los recursos del complejo hospitalario. En diciembre de 2023 dio el salto a la dirección del Servicio Andaluz de Salud, sustituyendo a Diego Vargas.

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Su etapa al frente del SAS ha coincidido con la crisis provocada por los retrasos en los programas de cribado del cáncer de mama, que suscitó polémica en Andalucía. Además, García fue investigada en la causa judicial abierta por los contratos sanitarios de emergencia del SAS tras una denuncia del PSOE. Un juzgado de Sevilla acordó posteriormente el archivo provisional de la investigación al no apreciar indicios suficientes de delito, aunque esa resolución fue recurrida ante la Audiencia Provincial y el procedimiento continúa pendiente de resolución definitiva.

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