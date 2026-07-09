Córdoba respira pero no baja el pulso al calor: la Aemet activa el aviso amarillo a la Campiña

Llega la tregua, pero el calor se queda. Después de acumular diez días con los termómetros por encima de la marca de los 40 ºC, la provincia de Córdoba se adentra en varias jornadas de supuesto alivio térmico, que en estas latitudes se traduce que las máximas no alcanzarán los temidos dígitos que apuntan a valores extremos en plena canícula.

Todo ello después de que en la jornada del miércoles, la última y más cruda de la segunda ola de calor de la temporada, dos municipios de la provincia se situaran entre los diez del país con temperaturas más altas. Montoro, con 43,7 °C, se llevó la medalla de bronce estatal y la de oro a nivel regional; mientras que La Rambla, con 42,7 °C también fue incluida entre los municipios más cálidos del país.

Menos calor, sí, pero con aviso amarillo en Córdoba

Para este jueves 9 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un alivio térmico, pero mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 13.00 y 21.00 horas, en una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso, y vientos flojos de suroeste, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 38º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 21º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.

El tiempo en Córdoba este viernes

La jornada del viernes 10 de julio mantendrá el aviso amarillo por calor en la Campiña con una previsión de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en descenso, y vientos flojos de componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 17º y 38º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 19º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El pronóstico de la Aemet para el fin de semana

La evolución prevista por la Aemet introduce un ligero descenso térmico durante el fin de semana. El sábado, Córdoba bajará hasta una máxima de 35 grados, con mínima de 16, alternancia de sol y algunas nubes altas. Y el domingo repetirá valores similares, con 16 grados de mínima y 35 de máxima.

La tregua térmica continuará en Córdoba la próxima semana

De cara a la próxima semana, está previsto que comience sin un cambio meteorológico de fondo. El lunes se prevén 16 grados de mínima y 36 de máxima, mientras que el martes los termómetros podrían volver a repuntar hasta los 37 grados, con mínima de 17.

Esta será la tónica de buena parte de la semana, aunque habrá que estar atentos al viernes 17 de julio, fecha en la que podrían volver las marcas de 40 °C a la capital y la provincia.