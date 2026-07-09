El sobrecoste del calor en Córdoba: las viviendas con piscina duplican el precio medio en el mercado inmobiliario

Muchos dirían que contar con una piscina en Córdoba no es un lujo, es cuestión de supervivencia. Pero atendiendo a los datos revelados por el portal inmobiliario Pisos.com puede afirmarse que sí se trata de un símbolo de lujo, que en el caso de la provincia, duplica el precio medio de la vivienda respecto a los inmuebles que no disponen de esta infraestructura.

Concretamente, en el caso de Córdoba y atendiendo al citado estudio, el precio de una vivienda duplica el precio medio del metro cuadrado, pasando de 1.008,09 euros/m2 a 2.062 euros/m2, con una diferencia del 104,6%.

En este sentido, según indican desde Pisos.com, “la piscina ha pasado de ser un símbolo de lujo residencial a un atributo que el mercado inmobiliario valora y cotiza”. Así se revela del análisis realizado en las 50 provincias españolas y que apunta que el sobreprecio de disponer de piscina varía de forma radical según el mercado. Desde provincias donde la diferencia es prácticamente irrelevante hasta otras donde un inmueble con piscina puede costar más del triple que uno sin ella. El estudio evidencia que la brecha de precio no está relacionada únicamente con el valor del suelo o el nivel de demanda, sino con la escasez de oferta con piscina en cada mercado local.

Piscina en una vivienda particular. / CÓRDOBA

Córdoba, entre las doce que duplican el precio

En el caso de Córdoba, la provincia figura entre las doce provincias españolas en las que tener piscina duplica el precio de la vivienda, en el puesto diez de una clasificación que lidera Zamora –donde el precio se triplica- y que cierra Álava.

Estas son las diez provincias donde más se incrementa el precio al pasar de un inmueble sin piscina a uno con piscina, según los datos de 2026 del archivo aportado. El porcentaje expresa cuánto más caro es el inmueble con piscina respecto al inmueble sin piscina.

Zamora : el precio pasa de 546,39 €/m² sin piscina a 2.222,96 €/m² con piscina , lo que supone un incremento del 306,85% .

: el precio pasa de a , lo que supone un . Cáceres : de 771,95 €/m² sin piscina a 2.900,62 €/m² con piscina , con un incremento del 275,75% .

: de a , con un . Ourense : de 619,35 €/m² sin piscina a 2.041,74 €/m² con piscina , un incremento del 229,66% .

: de a , un . Huesca : de 754,24 €/m² sin piscina a 2.355,91 €/m² con piscina , con una subida del 212,36% .

: de a , con una subida del . Zaragoza : de 632,71 €/m² sin piscina a 1.639,35 €/m² con piscina , lo que representa un incremento del 159,10% .

: de a , lo que representa un . Badajoz : de 655,82 €/m² sin piscina a 1.636,24 €/m² con piscina , con un incremento del 149,50% .

: de a , con un . Ávila : de 709,37 €/m² sin piscina a 1.590,52 €/m² con piscina , un incremento del 124,22% .

: de a , un . Soria : de 614,72 €/m² sin piscina a 1.360,13 €/m² con piscina , con una subida del 121,26% .

: de a , con una subida del . A Coruña : de 1.066,80 €/m² sin piscina a 2.329,43 €/m² con piscina , lo que supone un incremento del 118,36% .

: de a , lo que supone un . Córdoba : de 1.008,09 €/m² sin piscina a 2.062,08 €/m² con piscina , con un incremento del 104,55% .

: de a , con un . Lleida : de 1.127,62 €/m² sin piscina a 2.282,58 €/m² con piscina , lo que supone un incremento del 102,42% .

: de a , lo que supone un . Álava - Araba: de 1.255,01 €/m² sin piscina a 2.529,39 €/m² con piscina, con un incremento del 101,54%.

En el lado opuesto, las provincias donde hay menor diferencia de coste entre una vivienda con o sin piscina son Granada, con una diferencia del 13,7%; Málaga (11,9%) y Alicante (2,7%).

Los mercados más caros y los más baratos

El precio absoluto de los inmuebles con piscina refleja de forma directa la presión del mercado en las zonas turísticas y de mayor demanda residencial. Las Islas Baleares lideran el ranking con un precio medio de 7.045 €/m² para viviendas con piscina —lo que equivale a más de 704.000 € para un inmueble de 100 m²—, seguidas de Málaga (5.139 €/m²), Santa Cruz de Tenerife (4.839 €/m²), Las Palmas (3.944 €/m²) y Guipúzcoa (3.782 €/m²). En todas estas provincias, el perfil de comprador no busca únicamente residencia habitual, sino también valor como activo de inversión o uso vacacional, lo que eleva la disposición a pagar por dotaciones como la piscina.

Vivienda con piscina en un portal inmobiliario. / pandusaurus

En el extremo opuesto, las provincias con los precios más bajos para inmuebles con piscina se concentran en el interior peninsular y en mercados con menor presión de demanda. Teruel registra el valor más reducido, con 582 €/m² —apenas 58.214 euros para 100 m²—, seguida de Palencia (836 €/m²), Ciudad Real (958 €/m²), Cuenca (972 €/m²) y Jaén (1.002 €/m²). Estas provincias, con mercados inmobiliarios más contenidos y una menor densidad poblacional, ofrecen acceso a viviendas con piscina a precios sensiblemente inferiores a la media nacional, lo que puede representar una oportunidad para compradores que buscan primera o segunda residencia a precio ajustado.