Educación
Seis de cada diez estudiantes supera la PAU extraordinaria en Córdoba
La nota más alta de la prueba es un 9,438 y corresponde a una alumna del IES Manuel Reina de Puente Genil
La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado a conocer los resultados de la fase extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), celebrada los pasados 30 de junio, 1 y 2 de julio, y a la que concurrieron más de 1.300 estudiantes. De ellos, el 63,21% ha superado los exámenes.
Por sexos, han superado la prueba 194 mujeres y 160 hombres, y solo 7 de los inscritos no se presentaron a la prueba.
La nota más alta de la PAU extraordinaria
La nota más alta de la prueba es un 9,438 y corresponde a una alumna del IES Manuel Reina de Puente Genil. Por su parte, la nota de acceso más alta (media de la nota de la PAU y la de Bachillerato) es un 9,775 -de la misma alumna- y la nota final, un 13,485, también de la misma alumna.
El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas será del 10 al 14 de julio hasta las 12.00 horas. Profesorado especialista distinto al que realizó la primera corrección comprobará que no hay errores técnicos y procederá a una segunda corrección. La calificación final será la nota media entre las dos correcciones y podrá ser inferior, igual o superior a la inicial.
Las solicitudes de revisión se podrán presentar en https://www.uco.es/pau/consulta_pe.php con el usuario y contraseña facilitados para la consulta de calificaciones. El día 15 de julio se publicarán las calificaciones definitivas de aquellos estudiantes que no hayan solicitado la revisión. A lo largo del día 17 de julio se publicarán los resultados de las solicitudes de revisión y se podrán descargar las calificaciones definitivas.
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