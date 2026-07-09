Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves la composición de su tercer Gobierno, nacido del pacto entre PP y Vox. En el nuevo Ejecutivo andaluz figuran dos consejeros cordobeses: Rocío Blanco, que continuará al frente de Empleo, y José Antonio Nieto, que asumirá la nueva cartera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Al inicio de su comparecencia, Moreno ha defendido el acuerdo con Vox como «sólido, legítimo y transparente» y ha subrayado que nace de «la voluntad popular». El presidente andaluz ha recalcado que se trata de un Gobierno de estabilidad, «no de unos contra otros», y orientado, según ha dicho, al bienestar de los andaluces.

Juanma Moreno, durante su comparecencia este jueves. / Europa Press

Moreno ha insistido en que será un Ejecutivo de gestión, progreso económico y bienestar social, «por y para Andalucía». También ha remarcado que nace con vocación de agotar la legislatura, dentro del respeto al Estatuto de Autonomía y a la Constitución Española, y lo ha definido como «la mejor respuesta a la demanda de los andaluces».

José Antonio Nieto

Por su parte, el exalcalde de Córdoba José Antonio Nieto, hasta ahora consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, deja esa cartera, que pasa a manos de Vox, y asume la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

El consejero José Antonio Nieto. / A. J. GONZÁLEZ

Moreno se ha detenido especialmente en esta nueva área, que nace, según ha explicado, después de «echar en falta» una consejería que considera «sumamente necesaria». El presidente de la Junta ha señalado que este departamento se encargará no solo de incorporar las capacidades del desarrollo digital en todos los ámbitos de la administración, sino también de impulsar el uso de una herramienta que ha calificado como «futuro» y con «tanto potencial» como la inteligencia artificial.

El objetivo, ha añadido Moreno, será mejorar la eficiencia de la gestión pública y adaptar la administración andaluza a los nuevos retos tecnológicos. Nieto, que ya gestionaba la Función Pública en la anterior legislatura, pasa así a una cartera de nueva creación con un fuerte componente tecnológico y administrativo.

Rocío Blanco

La inspectora de Trabajo cordobesa Rocío Blanco continuará por tercer mandato consecutivo al frente de la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo, lo que la convierte en uno de los perfiles de mayor continuidad dentro de los gobiernos de Juanma Moreno.

La inspectora de Trabajo cordobesa Rocío Blanco. / Europa Press

Blanco representa uno de los perfiles más técnicos del Ejecutivo andaluz. Funcionaria de carrera y especialista en el ámbito laboral, ha construido su trayectoria pública vinculada a las políticas de empleo, la regulación del trabajo autónomo y el diálogo con los agentes sociales. Su continuidad en el cargo refuerza la apuesta de Moreno por mantener una línea estable en una de las áreas clave del Gobierno andaluz, especialmente en un contexto marcado por la evolución del mercado laboral, la formación profesional para el empleo y el peso de los autónomos en la economía andaluza.

La consejera cordobesa afincada en Málaga ha sido una de las responsables que ha acompañado a Moreno desde su primera etapa al frente de la Junta, por lo que su permanencia en el nuevo Ejecutivo supone también un mensaje de confianza política y de continuidad en la gestión.