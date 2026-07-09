Córdoba contará con siete nuevas plazas judiciales para reforzar sus juzgados

Córdoba contará con siete nuevas plazas judiciales para reforzar la atención en los juzgados de la capital y la provincia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto por el que el Gobierno crea 500 nuevas plazas de jueces en toda España, dentro de la mayor ampliación de la planta judicial aprobada hasta ahora.

La medida forma parte del paquete anunciado por el Consejo de Ministros, que incluye también la creación de 200 nuevas plazas de fiscales. En total, el Ejecutivo incorpora 700 plazas de jueces y fiscales con el objetivo de modernizar el Servicio Público de Justicia, reducir las cargas de trabajo y mejorar la respuesta a la ciudadanía.

Imagen de los Juzgados de Córdoba. / CÓRDOBA

De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 se destinan a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados: 76 en audiencias provinciales, nueve en tribunales superiores de justicia, siete en el Tribunal Supremo y cuatro en la Audiencia Nacional. Además, se crean 34 plazas de adscripción territorial, destinadas a reforzar los territorios en función de sus, reducir las cargas de trabajo y mejorar la respuesta a la ciudadanía.

Siete nuevas plazas en Córdoba

En la provincia de Córdoba, el real decreto contempla la creación de siete nuevas plazas judiciales. Cinco de ellas corresponden al Tribunal de Instancia de Córdoba: dos en la Sección Civil, plazas número 3 y 5; una en Familia, Infancia y Capacidad, plaza número 3; una en la Sección de lo Social, plaza número 6; y una en la Sección de lo Mercantil, plaza número 2.

Imagen de un juicio en la Audiencia Provincial de Córdoba. / P. C. A.

Las otras dos plazas se crean en el Tribunal de Instancia de Lucena. Una corresponde a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 4, y la otra a la nueva Sección de Violencia sobre la Mujer, plaza número 1.

La mayor creación de plazas de la historia

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que se trata de «la mayor creación de plazas de la historia».

«Gracias a la Ley de Eficiencia, más jueces y fiscales y menos litigiosidad. La mayor transformación de la Justicia en décadas», ha añadido el ministro.