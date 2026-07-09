El Ayuntamiento de Córdoba pide a la Junta de Andalucía que compre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia

El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, inmuebles catalogados como Patrimonio Histórico en manos de un empresario privado. El alcalde, José María Bellido, ha remitido una carta a la Consejería de Cultura solicitándole que ejerza este derecho de compra en base a la Ley de Patrimonio, al entender que el Consistorio cordobés no tenía derecho a hacerlo y razón, dice el gobierno local, por la que renunció a ejercer el derecho de tanteo en su momento.

El Ayuntamiento recuerda que estos bienes están ubicados en un Conjunto Histórico incluido en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba y apela a la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En esta misiva, a la que ha tenido acceso CÓRDOBA, el primer edil habría puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía la situación de los tres cines de verano, que no han abierto este verano, para pedirle que ejerza o estudie la posibilidad de ejercer este derecho de tanteo y retracto, de modo, que si se pudiese culminar con éxito la operación, el Ayuntamiento podría adquirir después los espacios a partir de la fórmula jurídica que se estudiase.

Imagen del salón de plenos con protestas por los cines de verano, la reanudación de las exhumaciones y la condena al maltrato animal. / C. TOCADOS

6 meses para contestar la carta

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha informado de este nuevo paso dado por el gobierno municipal, el mismo día del pleno donde está previsto debatir el futuro de estos espacios. El portavoz ha asegurado que ahora la Junta de Andalucía tiene 6 meses para hacer un informe y dar una respuesta, aunque de manera informal y a la espera de que se forme Gobierno en Andalucía les han han manifestado ya su buena disposición de estudiar este asunto.

Según la información municipal remitida a la Junta, se habría formalizado la compraventa de esos inmuebles sin comunicación previa fehaciente a la Consejería de Cultura, pese a que la ley exige notificar la voluntad de transmitir con dos meses de antelación, incluyendo precio y condiciones. Por ello, el Ayuntamiento pide a Cultura que compruebe los hechos y valore ejercer el derecho de retracto en el plazo legal de seis meses desde que tenga conocimiento de la transmisión, con el objetivo de proteger el patrimonio histórico de Córdoba.

Debate político

Al margen del anuncio, los cines de verano y su superviviencia son los protagonistas de la sesión plenaria de julio, después de que solo uno de los cuatro recintos históricos (Coliseo San Andrés) haya abierto sus puertas este verano en Córdoba. El cierre de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, propiedad del empresario cordobés Antonio Amil, ha suscitado un debate en la ciudad que ha terminado saltando al ámbito municipal. La constitución de una plataforma en defensa de los recintos, SOS Cines de Verano, el empuje del consejo de distrito Norte y la movilización de un grupo de mujeres para presentar formalmente una petición para su declaración como Bien de Interés Cultural -que ya estudia la Junta de Andalucía- han obligado al Pleno de Córdoba a posicionarse sobre este asunto.

La oposición quiere hacer hincapié hoy en el cambio de opinión del gobierno municipal respecto a los cines (el alcalde ha pasado de tachar el asunto de "problema irresoluble" a abrirse a expropiar los terrenos) acusando a Bellido de inacción, falta de voluntad, dejación de funciones y de escudarse en la iniciativa privada para no hacer nada respecto a los cines. Precisamente, este jueves, el Pleno ha acordado la modificación de su plan de subvencions para incoporar las ayudas prometidas a los cines de verano por un montante de 220.000 euros.

Protestas en el salón de plenos por los cines de verano. / C. TOCADOS

Tres mociones

El orden del día del pleno de este jueves incluye tres mociones sobre cines de verano, que se van a debatir como un solo punto. Una moción la presentaba el Partido Popular, que ha promovido sin éxito que se aprobara como declaración institucional y que se ha terminado presentando de forma conjunta con Vox; otra la promovia el PSOE y otra, Hacemos Córdoba. La dos últimas se parecen mucho entre sí y parten de la idea de que el Ayuntamiento de Córdoba debe actuar ya para recuperar o garantizar la titularidad pública de los cines y preservar su uso cinematográfico.

La de los socialistas es la más directa al plantear declarar los cines de utilidad pública e interés social e iniciar un expediente de expropiación de Fuenseca, Delicias y Olimpia.La de Hacemos Córdoba también apuesta por la intervención pública fuerte, pero habla más de compra pública urgente y de declarar los espacios como BIC. La del PP no centraba la solución en salvar la actividad cinematográfica como tal, sino en proteger esos espacios como islas verdes, refugios climáticos y espacios libres históricos, dejando el cine como uso compatible, estacional y complementario.

La mayoría absoluta del PP permitirá sacar adelante con holgura su texto, que evita comprometerse de entrada con una operación concreta. Plantea primero hacer un inventario y un diagnóstico técnico, incorporar al PGOM los espacios para blindar sus usos públicos, iniciar un diálogo con los propietarios y estudiar fórmulas como la cesión, el alquiler, la compra o la gestión compartida. La expropiación aparece solo como una posibilidad individualizada y condicionada a que concurran los requisitos legales.

Cine de verano Fuenseca. / C. TOCADOS / COR

Qué tienen en común las mociones y qué no

Las tres mociones tienen en común varios aspectos fundamentales: reconocen el valor patrimonial y cultural de los cines; las tres hablan de refugios climáticos en pleno casco histórico; las tres admiten algún tipo de intervención pública y las tres contemplan usos durante todo el año.

Por contra, las diferencias entre los textos de PP, PSOE y Hacemos Córdoba radican en cómo debería hacerse con los cines el Ayuntamiento. Hacemos Córdoba exige iniciar de manera urgente los trámites administrativos y jurídicos para la adquisición pública de las parcelas e inmuebles; el PSOE habla directamente de expropiar y el PP evita comprometerse de entrada con una operación concreta.

La diferencia conceptual más importante es el papel de la actividad cinematográfica. Para Hacemos, la prioridad es salvar los cines de verano como tales; para el PSOE, la proyección cinematográfica sigue siendo central: pide declarar de utilidad pública “los Cines de Verano y su actividad de proyección cinematográfica y refugio climático” y que el IMAE gestione la programación con la Filmoteca; mientras que para el PP, el cine pasa a un segundo plano. La moción dice expresamente que la proyección cinematográfica debe considerarse un uso cultural “compatible, estacional y complementario”, pero no el destino primordial ni la única justificación de estos espacios. Su prioridad son los recintos como espacios libres, islas verdes y refugios climáticos.