El Centro de Información y Recepción de la Mezquita-Catedral recibe la visita de los directivos del Museo del Prado y de Colecciones Reales

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido una destacada visita institucional en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural y museístico nacional. Víctor Cageao, director de Colecciones Reales, y Marina Chinchilla, directora adjunta de Administración del Museo del Prado, han visitado Córdoba para conocer en detalle las recientes innovaciones e infraestructuras puestas en marcha por la institución capitular.

La jornada ha comenzado con una visita al nuevo centro de información y recepción de visitantes, ubicado en el Patio de San Eulogio. Este espacio, concebido como la nueva puerta de entrada al monumento, destaca por su vanguardia técnica y su planteamiento arquitectónico, diseñado para mejorar sustancialmente la experiencia del visitante antes de acceder al templo. Los directivos han mostrado un gran interés por el modelo de flujos, la atención al público y la integración del centro en el entorno histórico.

Recorrido por la Mezquita-Catedral

Posteriormente, la delegación se ha trasladado al interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba para realizar un recorrido técnico por las naves y las sucesivas ampliaciones del monumento, profundizando en los retos que plantea la conservación preventiva y la gestión diaria de un espacio que es, de forma simultánea, el primer templo de la diócesis y un destino turístico mundial.

Víctor Cageao, director de Colecciones Reales, y Marina Chinchilla, directora adjunta de Administración del Museo del Prado, junto a los arquitectos Juan Pablo Rodríguez Frade y Gabriel Morate. / Córdoba

Durante todo el itinerario, las autoridades culturales han estado acompañadas y asesoradas por los prestigiosos arquitectos Juan Pablo Rodríguez Frade y Gabriel Morate. Ambos expertos han desgranado los criterios arquitectónicos, históricos y de restauración que han guiado las últimas intervenciones del Cabildo, propiciando un valioso intercambio de impresiones en torno a la conservación del patrimonio, la museografía y la sostenibilidad de los grandes contenedores culturales de nuestro país.

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Con este encuentro, el Cabildo Catedral de Córdoba ha querido reivindicar su vocación de apertura y colaboración con las principales instituciones culturales de España, consolidando, según expresa en una nota de prensa, su modelo de gestión responsable como "un referente de excelencia" y diálogo técnico en el sector del patrimonio mundial.